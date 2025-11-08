女子プロレス「スターダム」にメキシコから初来日した謎のマスクタッグが、タッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」で初白星を奪取した。

７日の後楽園大会で開幕した同リーグ戦では葉月＆コグマのタッグ「ＦＷＣ」がレッドゴッデスにエントリーしていたが、前日に諸事情によりリーグ戦全戦を欠場することが発表された。代打出場としてＦＷＣがメキシコ遠征で意気投合したルチャドーラで謎の黒いマスクをかぶったテオトレコ、オシータの参戦が決定。

開幕戦ではなつぽい＆安納サオリに惜敗を喫した２人は２戦目でボジラ＆鉄アキラを激突した。試合ではどこかＦＷＣのように見える動きをする謎マスクタッグはアキラを踏み付けるとアピールした。

さらにルチャの動きで敵軍を翻弄すると、最後はオシータがアキラを胴絞めスリーパーホールドで締め上げギブアップ勝ちを奪った。

バックステージで２人はスケッチブックに「かさました（勝ちました）。『だめ』『ばか』しりました。あたらしいにほんごほしい」と書き込みアピール。団体スタッフから新しく「マヌケ」という言葉を学ぶと首をかしげて去って行った。