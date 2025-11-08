「黒スウェット」どう着る？【GU】大人が即マネしたい！「トップス着回しコーデ」

着まわしやすい黒のスウェットトップス。大人がシャレ見えを狙うにはどう着る？ と迷った時は、おしゃれなショップスタッフさんのコーデからヒントを得るのが近道かも。そこで今回は【GU（ジーユー）】の黒スウェットトップスを使った、お出かけにも馴染む上品スタイルをピックアップしました。

モノトーン合わせできれいめカジュアルに

【GU】「パフスウェットプルオーバー」\1,490（税込・セール価格）

「きめ細かくなめらかな表面感」（公式サイトより）の黒スウェットトップス。膨らみがありつつすっきりとした丈感で、ラフになりすぎないのが魅力の1枚です。ここに同色のスウェットスカートを合わせれば、楽ちんさをキープしながら品のあるセットアップコーデが完成。インナーの白Tをチラ見せさせるのが、垢抜けのポイントです。

レイヤードテクニックで奥行きをプラス

ほんのりゆとりのあるスウェットトップスは、レイヤードコーデにも好相性。オックスフォードシャツを中に仕込んで首元や裾からシャツを覗かせれば、コーデに奥行きとメリハリが生まれます。上にはスタジャンを羽織って、スポーティなムードもプラス。甘さを抑えたモノトーン配色なら、大人カジュアルにぴったりの仕上がりに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M