◆高校野球秋季大会 ▽東京都大会・準決勝 関東第一９―１桜美林＝７回コールド＝（８日・神宮）

今夏甲子園出場の関東第一が桜美林に７回コールド勝ちし、来春センバツ出場に王手をかけた。

「１番・中堅」でスタメン出場の佐宗悠樹（１年）が、公式戦初アーチを含む２本塁打５打点の活躍で勝利の立役者となった。「次につなぐ打撃を意識した結果。運がよかった」と控えめに笑った。

昨夏の甲子園での準優勝が入学の決め手になったという背番号８。入部直後の練習に参加したとき、ある先輩の姿に思わず心を奪われた。「坂本さんを見て、びっくりしたんです。バットコントロール、打撃センスがずば抜けていた」。今夏の甲子園８強に導いた坂本慎太郎投手（３年）のプレーに一目ぼれ。そこから、先輩の背中を追う日々が始まった。

１年生と３年生。ともに過ごせる時間は少ないが、限られた時間で多くのアドバイスをもらった。「タイミングの取り方を教えてもらいました」と、先輩の助言を受けて腕の位置などを調整。左右こそ異なるが、打撃フォームも先輩の構えを参考にした。この日も坂本に似た力感のない構えから２本塁打を放ち、５打点の活躍で勝利に貢献した。

「打っても投げても、走っても尊敬できる先輩。ああいう選手になりたい」と目を輝かせた佐宗。まずは９日の決勝・帝京戦に勝利して、憧れの先輩と同じ甲子園の舞台に立つ。（北村 優衣）