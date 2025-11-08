◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３６節 柏１―０名古屋（８日・三協Ｆ柏）

柏はホームで名古屋に１―０で勝利した。前半はスコアレスで折り返したが、後半２分にＤＦ原田亘の右クロスが相手のオウンゴールを誘い先制すると、そのまま逃げ切った。決して楽な試合展開ではなかったこと、自身の連携ミスからピンチを招いたことも踏まえてＤＦ古賀太陽は「内容に関して僕らの理想とは遠いような内容になった」としつつも「今はとにかく結果が一番重要で、ポジティブになる要素。とにかく（勝ち点）３を取れたことがプラスに働く」と、勝利を前向きに捉えた。

試合開始直前には鹿島が横浜ＦＣに２―１で勝利。優勝を争う相手が先に白星を挙げる中、「（鹿島戦の）情報は全く入れていなかった。結果を知らないままプレーしていた」とプレーに集中した。他の多くの選手も鹿島戦の結果は確認せず試合へ向かい、鹿島との勝ち点差を１のままにした。決してチームの決まり事だったわけではないが、「自然とそういう空気はあった。実際に監督も他会場より自分たちの試合に集中するという言葉をかけてくれていた。どうせ勝つだろうな、という感覚でいたので集中出来ていた」と振り返った。

１週間前はルヴァン杯決勝（１●３）で広島に敗北。ここで連敗を喫すれば逆転優勝も遠のく可能性が高かっただけに、この勝利は大きい。９日に３位・京都と４位・神戸が共に敗れればリーグ戦２位以上が確定し、来季のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の出場権を得られる。今節で逃しても次戦の新潟戦で勝利すれば自力で２位以上を決められるため、古賀は「勝ち続けることでＡＣＬがついてくることはすごく大きな意味があると監督も言っている。とにかく（次戦の）新潟に勝つことにフォーカスしてやっていきたい」と意気込んだ。