¡Ú£Ô¥ê¡¼¥°¡ÛÃË»Ò¡¦Åìµþ¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡ª¡¡µÈ»³Î½°ì¡Ö¾¡¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Û¡¼¥à£²Ï¢Àï¤ò½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×ÌÀÆü¤Ï£²°Ì¡¦ºÌ¤¿¤Þ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è
¢¡Âîµå¡¡¥Î¥¸¥Þ£Ô¥ê¡¼¥°¡Ê£¸Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤ÎÅìµþ¤Ï£¸Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¤ÇÆ±£¶°Ì¤ÎÀÅ²¬¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ£¸¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÅìµþ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿µÈ»³Î½°ì¤Ï¡¢Âè£²¥Þ¥Ã¥Á¤Ç°¤ÉôÍª¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¡Ö£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¼è¤ì¤Æ¡¢µÕ¤ËÎÉ¤¹¤®¤Æ£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤é¾Ç¤ê¤¬½Ð¤¿¡£ËÞ¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ´í¤Ê¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±¥²¡¼¥à¤ò£±£±¡½£±¤ÇÃ¥¤¦¤â¡¢Âè£²¥²¡¼¥à¤ò£·¡½£±£±¤ÇÍî¤È¤¹¡££±¡½£±¤Î¥¿¥¤¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢Âè£³¥²¡¼¥à¡¢Âè£´¥²¡¼¥à¤ò¤È¤â¤Ë£±£±¡½£¸¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¡Ö¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È¹¶¤áÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¾¡°ø¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤ÎÀî¾åÎ®À±¤¬£Ô¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤¿µÈ»³¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½ËÊ¡¡£¡ÖÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËËÍ¤âÎ×¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀî¾å¤ÎÀª¤¤¤ò¶»¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÈ»³¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤ÁÅÀ£²£¸¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÌÀÆü¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£²°Ì¡¦ºÌ¤¿¤Þ¡ÊÆ±£²£¶¡Ë¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¡ÖºÌ¤¿¤Þ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Û¡¼¥à£²Ï¢Àï¤ò½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡£¿·ÀïÎÏ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¤òÁÀ¤¦¡£