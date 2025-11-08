ËÌµþ¸ø±é½ªÎ»¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢½¼¼Â¾Ð´é¤Î¥ª¥ÕSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
11·î7Æü¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ª¥ÕSHOT¤òÊ£¿ô¸ø³«
11·î1Æü¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(¥í¥´) I am ayu -ep.¶-¡Ù¤ÎÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÉÍºê¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖThank you Beijing!!! Thank you to made a new history with me!!!!! That was totally magical night¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÈäÏª¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤Î¾Ð´é¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼28Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÉÍºê¡£¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(¥í¥´) ¡ÁI am ayu¡Á¡Ù¤Î¡È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢±é½ÐÁ´¤Æ¤ò¿·¤·¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ÆºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Ï11·î23Æü¤ËÊ¡²¬¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
