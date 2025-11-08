“半額近く”食費を抑えられるはずだったのに…「肉・魚を豆類に置き換える」節約が招いた想定外の結果
ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、49歳女性の失敗談をご紹介します。
回答者のプロフィール回答者本人：49歳女性
家族構成：既婚（子あり）
雇用形態：正社員
職業：不動産営業事務
世帯年収：450万円
現在の年収や暮らしに満足しているか：満足していない
肉・魚をやめて豆類中心の食事に女性は食費の節約で失敗しました。「食費を減らすためお肉とお魚をいったん中止し、豆腐や野菜類、揚げ豆腐などを中心とした食生活に変更しました」と言います。
もともと食材が肉類に偏り過ぎており、健康にもよくないと女性は感じていたそう。計算すると半額近くコストを抑えられることが分かり、節約に踏み切ったのですが……。
「肉や魚がないと満足感を得られず、ドカンと大きく買い物や外食などをしてしまって、かえってコストがかかってしまいました」
「食べた気がしない」と子どもたちなんと、失敗は買い物でのリバウンドだけではありませんでした。子どもたちからクレームが入ってしまったそう。
「シチューやカレーにはお肉がほしいと言われてしまった。これでも精いっぱい考えたけれど、同じようなご飯ばっかりで飽きた、と怒られてしまいました」と振り返ります。
女性は「成長期の子供にとっては、やはり食べたいものが食卓にないのは辛いのだとわかりました」とコメントしています。
＜調査概要＞
節約の体験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年8月28日
調査対象：全国20〜60代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)