セックス後の「違和感」が確信に…2度目の行為でもやっぱり彼はイってない！【ママリ】

この違和感はやはり…？2度のセックスで彼に感じたモヤモヤの正体

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。とっても仲の良いカップルでも、性的な話はオープンにしづらいということもあるでしょう。もちろん、長く一緒に過ごしたい場合は、性的な心配ごともお互いに共有できるのがベストですが、相手のことを気遣うがゆえに「心配だけど言い出しにくい」「自分の言葉で相手を傷つけたらどうしよう」と思ってしまうのも分かりますよね。ましてや付き合いだしたばかりでは、相手に性的な指摘をするのはむずかしいかもしれません。

主人公のS葉は、会社の家賃制度を利用して新しい部屋に引越しました。S葉には恋人・M生がいましたが、自分のことを1番に思ってくれるわけではないと悟り、別れを決意。このたびすっきりと別れることができました。





そしてその後、S葉はふとしたことがきっかけで仲良くなった隣人のE原さんと付き合うことに。E原さんはS葉を大事にしてくれ、先日彼と初めて一夜を共にします。しかし彼との初めてのセックスでS葉にはどうしてもぬぐえないモヤモヤが残りました。それは「彼が射精することなくセックスが終わった」ということでした…。

S葉はこれまでの経験から「どうしてE原さんは出さずに終わったの？」と混乱しています。S葉としては「男女でセックスすれば男性は射精するもの」という概念があるようですね。確かにその考えは一般的なように感じます。ただ、本当にそうかどうかは分からないもの…。



性に関する話題は、親しい友人同士でもなかなか話しづらいもの。そのため、どうしても一般的な情報や自分の経験をもとに考えてしまい、悩みを深めてしまうことがありますよね。



ただ、体や心の不安を1人で抱え込むのはつらいものです。もし気になることがあるなら、医師など専門家に相談してみることが大切です。正しい知識を得ることで、少しずつ心も軽くなっていくかもしれません。

