簡秀吉が藤本洸大をベッドで抱きしめる 『修学旅行で仲良くないグループに入りました』第4話あらすじ
俳優の藤本洸大と簡秀吉がW主演を務める、ABCテレビのドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（毎週土曜 深1：00 ※関西ローカル）の第4話が、きょう8日深夜に放送される。
【第4話カット多数】修学旅行の最終日 和装でワチャワチャ…おみくじの運勢勝負
同作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説を実写化。一軍スター高校生×平凡な男子高校生による、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。共演は、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李ら。
高校2年生の日置（藤本）は仲の良い友達とクラスが離れて、修学旅行の班決めで1人ぼっちに。しかし、同じ中学出身の男子に誘われて、4人のイケメンが集うグループに強引に招かれる。“四天王”と呼ばれるほど学校の人気者たちに最初は困惑する日置だが、四天王の1人・渡会（簡）が常に日置のことを気に掛けてくれ、徐々に打ち解けていき…。
■第4話あらすじ
修学旅行2日目、日置（藤本洸大）は眠れぬ夜を過ごしていた。同じベッドで眠っている渡会（簡秀吉）が「日置……」と寝言を言いながら、日置を抱きしめて…。ドキドキしながらもその温もりに心地よさを感じ、日置もいつしか眠りに落ちていた。
翌日は修学旅行の最終日。観光名所のお寺での自由時間、日置は渡会たちとみたらし団子を食べ、おみくじの運勢勝負をするなど、すっかり“仲良しグループ”になっていた。「朝陽――？」という声の方を振り向くと、そこには中学で仲の良かった池ヶ谷杏那（岩波詩織） が。
同じく修学旅行中だという杏那と楽しく喋っていると、渡会が「日置！」と呼びにやってきた。堀田（清水海李）、守崎（桜木雅哉）、仲里（福田歩汰）も「何してんの」と集まってくると、地味な日置がイケメン集団と一緒にいることに驚く杏那。そして渡会は、「杏那」「朝陽」と名前で呼び合う2人に思うところがある様子…。
修学旅行からの帰路、「助けてもらってばかりだったから、感謝の気持ちっていうか」と、土産物店で買った招き猫のキーホルダーを渡会に贈る日置。渡会は日置に「下の名前で呼んで」とリクエストしたが、いざ「紬嵩（つかさ）」と呼ばれると照れてしまい、「まだ渡会で」と前言撤回するのだった。
学校に到着し、堀田に「ありがとう。グループに誘ってくれて」と感謝を伝えると、「本当は俺が誘ったんじゃないんだよね」と真相を明かされる。「え？」と驚く日置が、堀田に視線を誘導された方向に、渡会が立っていた。そして「ちょっと日置と話したくて…」と呼び出され、2人きりで話すことに…。
【第4話カット多数】修学旅行の最終日 和装でワチャワチャ…おみくじの運勢勝負
同作は、10代の間で話題を集める青春ボーイズラブ小説を実写化。一軍スター高校生×平凡な男子高校生による、修学旅行から始まる学園格差ラブストーリー。共演は、桜木雅哉（原因は自分にある。）、福田歩汰（DXTEEN）、清水海李ら。
■第4話あらすじ
修学旅行2日目、日置（藤本洸大）は眠れぬ夜を過ごしていた。同じベッドで眠っている渡会（簡秀吉）が「日置……」と寝言を言いながら、日置を抱きしめて…。ドキドキしながらもその温もりに心地よさを感じ、日置もいつしか眠りに落ちていた。
翌日は修学旅行の最終日。観光名所のお寺での自由時間、日置は渡会たちとみたらし団子を食べ、おみくじの運勢勝負をするなど、すっかり“仲良しグループ”になっていた。「朝陽――？」という声の方を振り向くと、そこには中学で仲の良かった池ヶ谷杏那（岩波詩織） が。
同じく修学旅行中だという杏那と楽しく喋っていると、渡会が「日置！」と呼びにやってきた。堀田（清水海李）、守崎（桜木雅哉）、仲里（福田歩汰）も「何してんの」と集まってくると、地味な日置がイケメン集団と一緒にいることに驚く杏那。そして渡会は、「杏那」「朝陽」と名前で呼び合う2人に思うところがある様子…。
修学旅行からの帰路、「助けてもらってばかりだったから、感謝の気持ちっていうか」と、土産物店で買った招き猫のキーホルダーを渡会に贈る日置。渡会は日置に「下の名前で呼んで」とリクエストしたが、いざ「紬嵩（つかさ）」と呼ばれると照れてしまい、「まだ渡会で」と前言撤回するのだった。
学校に到着し、堀田に「ありがとう。グループに誘ってくれて」と感謝を伝えると、「本当は俺が誘ったんじゃないんだよね」と真相を明かされる。「え？」と驚く日置が、堀田に視線を誘導された方向に、渡会が立っていた。そして「ちょっと日置と話したくて…」と呼び出され、2人きりで話すことに…。