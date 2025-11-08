「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、東和薬品ラクタブドーム）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１０位の北京五輪代表、樋口新葉（２４）＝ノエビア＝はフリー１１５・１２点、合計１６８・２７点だった。

右足甲の怪我を抱える中で、冒頭のダブルアクセルからの３回転トーループを着氷。続く３回転ルッツ、３回転ループも成功させた。後半の３回転ルッツで転倒、３回転−２回転の連続ジャンプが２回転−２回転となるミスはあったが、しっかりと滑り切った。

今季限りで現役引退を表明しており、これが最後のＮＨＫ杯。フィニッシュポーズを解いた後は氷に倒れ込んだ樋口。観客の声援に応えながら、感極まった表情を浮かべた。

演技後は「完璧な状態ではない中での試合だったので、滑り切れるか不安があった。何とか滑りきれてよかったなという気持ちです。来週の試合に向けていいスタートが切れた」とうなずき、ファンの大歓声に「ここまで日本代表として戦ってこれてよかった。また恩返しできるような結果を残していきたい」と語った。

樋口はＧＰ２戦目で第５戦スケートアメリカに出場する。