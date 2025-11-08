【義母のスパイ、正体は！？】生まれてからずっと地元にいる私！幸せな人生＜第18話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第18話 ずっと地元で生きてきた私【ツカサの気持ち】
【編集部コメント】
ツカサさんは生まれてからこれまで、ずっと地元で生きてきました。これからも変わらない覚悟のようです。世界はもっと広いし、たくさんいろいろなものに触れて生きていくことも幸せでしょう。けれど大好きな場所で、安心できる人たちに囲まれながら生きていく人生もまた、とても素敵なものなのです。どちらが正しいというわけでもなく、自分が選んだ人生に後悔をしないことが大切ですよね。そういう意味でもツカサさんは、とても幸せな人生を歩んでいたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
