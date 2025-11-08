◆全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）福岡県代表決定戦 福岡女学院3―0福岡工大城東（8日、福岡市総合体育館）

福岡女学院が昨年代表の福岡工大城東をストレートで破り2年ぶり2度目の春高バレー出場を決めた。第1セットは25―9と自分たちのペースで勝利を決めたが、第2セットはマッチポイントから1点を争う展開となり30―28の接戦を制し、第3セットにつなげた。「相手も粘り強かったので厳しい戦いだった。第2セットを取り切れたのでいけるかなと思った。選手がよく頑張ってくれました」と大谷弘之監督は接戦を勝ちきった選手たちの粘りをたたえた。

全国総体では決勝で金蘭会（大阪）に敗れ準優勝。春高での日本一を目指してディフェンスの強化に力を入れ、大学やVリーグなど上のカテゴリーのチームと対戦して力をつけてきた。「夏からはチーム力を上げるために学年を越えてメンバー同士のコミュニケーションを取ってきました。春高では日本一を取ってお世話になった方々に恩返ししたい」とセッターの萩原千尋主将（3年）は力を込める。「チームはまだ未完成なので春高までに完成度を高めたい」と大谷監督はチームの伸びしろに期待していた。