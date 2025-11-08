◆全日本バレーボール高校選手権（春高バレー）福岡県代表決定戦 福岡大大濠3―1東福岡（8日、福岡市総合体育館）

とうとう、目の前に立ちはだかる黒い壁を突き破った。福岡大大濠が14連覇中だった東福岡を破り15年ぶりの春高バレー出場を決めた。「苦しい場面もあったけどよく耐えた。いろんな人の思いを背負ってプレッシャーもあったが、みんなの思いで越えられた」と前園洋行監督は15年ぶりの扉をこじ開けた選手たちをたたえた。

「自分たちはチャレンジャー」と前園監督が言う通り、序盤から王者に思い切りぶつかった。第1セットを25―23で先取。第2セットは逆転されて23―25で落としたが、試合の流れは渡さなかった。第3セットは25―22、第4セットを25―23で連取。すべて3点差以内の接戦となったが最後まで粘りきった。第4セットはマッチポイントから相手が4点連取で点差を詰められ、勝利を目前に硬くなる選手を見て前園監督はタイムアウトを取った。「春高は考えずラスト1点に集中しろ」。その言葉通りプレーが再開するとブロックアウトで最後の1点を決めると、全員がコートの床に倒れ込んだ。試合前「3―1で勝ちます」と選手が前園監督に宣言していた通りの勝利。「目標通りに体現したので、この子たちはすごいなと感心しました」と前園監督は選手たちの成長を実感した。

大賀俊信前監督から教え子の前園監督がチームを引き継いで2年目。「能力が高い選手がさらに努力しているのが東福岡」と東福岡に追いつけ追い越せと力をつけてきた。練習時間は2時間半だが「より集中して質の高い練習をしています」。さらに選手たちは毎日、自主的に早朝練習をしてきた。1月の新人大会、5月の全国総体福岡県大会ではどちらも決勝で東福岡に0―2のストレート負け。最後の決戦を見据えてディフェンス面を強化し「負けてはいたけど差はなくなってきていると思っていた」と大久保駿主将（3年）は手応えを感じていた。下級生中心の東福岡に対して「上級生として負けられないというプライドがあった」と大久保主将ら3年生が強い思いを持ち、長いラリーを制するディフェンス力で勝利を決めた。

前回大会の準優勝、全国総体ベスト4の強豪を破っての全国舞台だ。「大きな自信になりました」と大久保主将はうなずいた。大賀前監督の時代から変わらない「明るく、楽しく、元気よく」という「大濠魂」を胸に日本一を目指して全国の強豪と戦っていく。

（前田泰子）