£±£¶ºÐ¡¦´ä±Ê°ÉÆà¡¡£¸¿ÍÌÜ¤Î²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¡¡ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È°ìÈ¯¹ç³Ê
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¡Ê²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¡Ë¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡×ºÇ½ªÆü¡Ê£¸Æü¡¢Âçºå¡¦°ñÌÚ¹ñºÝ£Ç£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢¼ó°Ì¤È£²ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î´ä±Ê°ÉÆà¡Ê£±£¶¡áÂçºå¶Í°þ¹â£²Ç¯¡Ë¤¬£¶¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥Ü¥®¡¼¤Î£¶£·¤È¿¤Ð¤·¡¢ÄÌ»»£±£²¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¤Ï»Ë¾å£¸¿ÍÌÜ¡£´ä±Ê¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤¬¹Ô¤¦ÃÏ¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄÍÍ¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍèÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡´ä±Ê¤ÏºòÇ¯¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç£±£¶°Ì¤È¤Ê¤ê¥í¡¼¥¢¥Þ¤ò³ÍÆÀ¡£º£Ç¯¤â£±£°·î¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥À¡×¤Ç£¹°Ì¤ÈÂç·òÆ®¤·¡¢Âç²ñÃæ¤Ë¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÃ£À®¤·¤Æ£±£°£°Ëü±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£