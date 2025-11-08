HKT48からの卒業を控えている地頭江音々（ぢとうえ・ねね）さん（25）が2冊目の写真集を2026年1月15日に出版する。写真集出版は「彼女の名前」（玄光社）以来約3年ぶりで、1冊目と同じ版元の玄光社が25年11月8日に発表した。タイトルは改めて発表される予定。

地頭江さんは16年に4期生としてグループに入り、最新シングル「半袖天使」（25年7月発売）でセンターポジションを務めている。新曲発売直前の7月6日、「冬ごろ」にグループから卒業することを発表していた。写真集のテーマは「卒業旅行」。グループ卒業後の「未来」を感じさせる内容だという。

「卒業したあとの私の姿を想像して欲しい」

写真集は北海道で撮影。地頭江さんから「卒業したあとの私の姿を想像して欲しい」というリクエストがあり、「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取ったという。街並みで過ごす姿や通園地ではしゃぐ姿、ご飯を食べる姿に加えて、1冊目の写真集以来のランジェリーや水着姿も収録している。

地頭江さんが出した談話によると「9年間一緒に過ごしてきた『これまで』と『これから』が繋がるような作品」。「HKT48での思い出と一緒に愛してもらえますように」とつづっている。

「お渡し会」と呼ばれる発売記念イベントも開く。26年1月17日、18日にHMV HAKATA（福岡市博多区）、24日にHMV SHIBUYA（東京都渋谷区）で予定している。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）