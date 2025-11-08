【前線通過】全国的に雨

９日（日）は「低気圧」が前線を伴って日本を通過するため、全国的に雨が降り、雨が強まるところもありそうです。また、東京の予想最高気温は１２月上旬並み「１４℃」など、気温が上がらないところもあるでしょう。

９日（日）、１５日（土）までのを画像で掲載しています。

「大型で強い台風２６号」の情報については、

にまとめてあります。来週は、沖縄･奄美に接近するおそれがあります。

９日（日）全国の天気予報

九州は日付が９日（日）に変わるころから雨でしょう。雨の降りだしは、近畿地方や東海地方で明け方ごろから、関東地方でも早い所では、朝から雨となりそうです。

また、９日（日）の関東地方は朝から気温が上がらず、東京の予想最高気温は１４℃（１２月上旬並み）、さいたま市１２℃（１２月中旬並み）など寒いでしょう。

９日（日）雨のシミュレーション

活発な雨雲が予想されている時間帯は、九州北部は〈未明～午前中〉、近畿地方は〈昼前〉、東海地方は〈昼過ぎ〉、関東地方は〈夕方〉の見込みです。画像で確認できます。

全国各都市の週間予報（９日（日）～１５日（土））

全国各地の来週１５日（土）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。１０日（月）は冬型の気圧配置となり、太平洋側は晴れますが、日本海側は雨でしょう。また台風２６号の影響で、１３日（木）は沖縄奄美や九州南部は、大雨のおそれがあります。今後の情報に注意しましょう。

