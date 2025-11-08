◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦 Honda鈴鹿2―1トヨタ自動車（2025年11月8日 京セラドーム大阪）

社会人野球日本選手権大会の2回戦が8日に行われ、Honda鈴鹿がトヨタ自動車を2―1で下して18年以来7年ぶりの8強入りを決めた。

前回王者に対して2投手が計8安打1失点と踏ん張った。1回戦で完全試合を達成した井村勇介は6回2/31失点の力投。2番手の花城凪都は、同点の7回2死二塁の窮地で登板して一ゴロで切り抜けるなど、2回1/3無失点の好救援で勝利を呼んだ。

ブルペンではロッテ7位指名の田中大聖や最速155キロ右腕の川原嗣貴らが待機していた。その中で2番手として登板したのは、大卒8年目で日本選手権未登板の花城だった。真鍋健太郎監督は「花城はずっといい球を投げていた。トヨタさんに勝てたことは選手たちの財産になると思います」と選手を称えた。

◇花城 凪都（はなしろ・なぎと）1995年（平7）9月28日生まれ、沖縄県出身の30歳。興南（沖縄）では甲子園未出場。中大ではリーグ戦に1年秋に初登板を果たし、登板27試合で通算2勝。Honda鈴鹿では入社3年目の20年に都市対抗初登板。1メートル81、77キロ。右投げ右打ち。