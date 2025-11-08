「朝忙しくてコーデ考えられん！」→【ハニーズ】1枚で即解決♡「きれい見えワンピ」

「何を着ればいい？」時間がないのにコーデが決まらない……。そんなとき頼りになるのは、1枚サラッと着ておしゃれな雰囲気をまとえるワンピ。今回は、【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、お仕事やセレモニーシーン、ランチ会やデートなどに活躍しそうな「きれい見えワンピ」をご紹介します。

1枚でコーデが決まるきれい見えワンピ

【ハニーズ】「ボウタイワンピース」\4,980（税込）

顔まわりがパッと華やぐボウタイデザインが特徴。繊細なプリーツが歩くたびにヒラヒラ揺れて、優美な雰囲気も演出できそう。1枚着るだけでフェミニンなムードをまとって、旬のレディライクな装いが完成しそうなワンピースは、コーデに迷ったときの救世主になりそう。単色のネイビー、ブルーと、プリント柄のクロ × グレー、モカ × クロの4色展開。

迷いがちなセレモニーコーデも時短で完成！

知的で清楚な印象を与えられそうなネイビーカラーは、オフィスコーデやセレモニーシーンなど、きちんとした場面に活躍しそう。サラッと落ち感のあるジョーゼット素材でスッキリと着こなせそうなので、カーディガンやジャケットを合わせたスタイルもおすすめ。ウエストゴムで楽ちんそう、透け防止のための裏地付きなのも嬉しいポイントです。

きれい見えもおしゃれ見えも備わったアート柄ワンピ

【GLACIER lusso】「アート柄ワンピース」\6,900（税込）

こちらの【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のワンピースは、表情豊かなアート柄が印象的。きれい見えしておしゃれな雰囲気もまとえそうなワンピースは、ミドル世代の即戦力になりそうです。バンドカラーとボタンを隠した比翼仕立てがきちんと感も与え、ワンランク上の着こなしを楽しめそう。ネイビー系とグリーン系の2色展開。

秋デートにぴったりの大人可愛いコーデ

ウエストにタックが入っていることで、着痩せ効果を期待できるのも魅力。付属のベルトでウエストマークすればコーデにメリハリがついて、エレガントな雰囲気もより高まりそうです。アウターを羽織ってショートブーツを合わせれば、秋のデートにもぴったりの大人可愛い着こなしに。

