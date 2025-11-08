電車内で音漏れしている若者に「うるさい！」高圧的に叫ぶ客よりも、若者の心を動かした『女性客の機転』

通勤電車ではイヤホンの音漏れが煩わしく感じることがあります。それはしばしばトラブルに発展することも。ある日、筆者の友人は音漏れに激怒する男性に遭遇します。車内は一気に凍りつきました。しかしある女性がその場の空気を一変させてしまいました。

朝の通勤ラッシュ。突然の怒号が響き渡る。

怒っていた男性はその後もまだしばらく収まらない様子で文句を言っていました。しかしもう誰も聞いていませんでした。音漏れに対しての声のかけ方、そこにあるのは怒りか思いやりか。それが世界を分けたのでしょう。

【体験者：40代・女性看護師、回答時期：2024年10月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト:神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。