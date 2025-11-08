「DEAN ＆ DELUCA 品川」が大リニューアル！立ち飲みワインバーや拡充された和食材の売場に注目
世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップ「DEAN ＆ DELUCA(ディーン＆デルーカ)」の品川店が、2025年11月1日にリニューアルオープン！併設するバーカウンターでの角打ち体験や、席数を増やしたイートインスペース、品川限定メニューや、バラエティ豊かに展開される和の食材などに注目したい。
【写真】品川店限定！老舗パティスリーの幻のマカロンや店内の様子を見る
2027年にブランド創設50周年を迎える「DEAN ＆ DELUCA」は、その節目に向けて、品川店のリニューアルを起点に、新しい「DEAN ＆ DELUCA」をスタート。
ユーザーとつくり手を“つなぐ場”として生まれ変わる品川店。空間デザインでもその取り組みは取り入れられており、「HANDS OF MAKERS」をコンセプトに、ニューヨークスタイルを継承する「DEAN ＆ DELUCA」らしさは残しつつも、タイルや床材、インテリアなど各所につくり手たちの温度感を感じるアイテムを採用。パンが並ぶカウンターや、プリペアードフード(デリ総菜)エリアの壁面に使われているサブウェイタイルは、素材から焼き色、手触りまで「DEAN ＆ DELUCA」の担当者がそれぞれのタイル製造元と共同で開発されたものが使用されている。
店内には、「農・水・畜産の日本各地の生産者から届く食材を使ったプリペアードフード(デリ惣菜)、日本のパティスリーたちによる選りすぐりのスイーツ、世界中を旅して選び抜いた伝統菓子、日本を代表するレストランシェフと共に作り上げた食材など、“食文化の継承と進化”を体現する商品を並べる」という。そして、出汁や基本調味料、ご飯のお供や炊き込みご飯の素など、日本各地の味わいを伝える和食材にも注力し、豊富にそろえる。
「THE WINE STORE DEAN ＆ DELUCA」に併設するバーカウンターでは、国内外から選りすぐったチーズや切り立ての生ハムなどと一緒に、角打ち体験を楽しめるのもポイントだ。ワインは“フードフレンドリー”なものをバラエティ豊かにそろえ、グラスで1杯から注文可能。同店スタッフは「品川駅から新幹線に乗られる方にも、待ち時間にご利用いただきたいです」と話す。
また、席数46席のイートインスペースは、オーダーメニューも充実。バリスタの手仕事から生まれるこだわりのコーヒーと共に、ベーカリーコーナーに並ぶスイートなアメリカンペイストリーなども楽しめ、ゆっくりひと息つくことができる。
さらに、日本各地の生産者と協業したデリ惣菜が並ぶプリペアードフードのコーナーにも注目したい。「DEAN ＆ DELUCA」の料理哲学を詰め込んだ初のレシピブック「プリペアードフード クックブック」(4620円/柴田書店)に掲載されている「なすとイチジクのホワイトバルサミコマリネ」(864円/100グラム)は、見た目も味わいもおしゃれな必食メニュー！品川店限定メニューとして展開されている、華やかな「静岡県産富士山サーモンのタルタルとホワイトサーモンのマリネ 江戸前ハーブ添え」(1400円/100グラム)なども、同店ならではの一品となっているのでぜひ食べてみてほしい。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
