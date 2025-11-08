NEXCO中日本、一部でPAでの「ごみ箱撤去」発表・理由説明に意見殺到 「確かに酷い」「悲しい」「ポイ捨て増えそう」「落ち着け」
NEXCO中日本（中日本高速道路）の名古屋支社の公式Xが7日に更新され、一部のパーキングエリアからごみ箱の撤去が明らかにされた。
【写真】NEXCO中日本・名古屋支社、一部PAで「ごみ箱を撤去」撤去前→撤去後
Xでは「お知らせ」として、「東海地区の一部のパーキングエリア（トイレのみのPA）から、ごみ箱を撤去しました。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします」とし、撤去前・撤去後の写真が掲載された。
さらに「持ち込みごみや、不審物等の投棄が多発しており、安全・環境・防犯等の観点から撤去しています」「自販機の横にあるゴミ箱は自販機専用です」と伝えた。
この投稿は、1日で930万回超表示（11月7日午後8時現在）され、約650件のコメントが殺到。
「確かに酷いもんなぁ」「マナーを守る人が不便になるの、ちょっと悲しいね」から、「え、高速道路ってお金払うんだからゴミ箱くらい置いて良くない!?」「ポイ捨て増えそう」「みんな落ち着け『トイレのみのPA』限定だ」など、多数の意見が寄せられている。
