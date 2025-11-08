◇スポニチ後援第23回鈴木規夫エンジョイゴルフin大分（2025年11月8日 大分県別府市 城島高原ゴルフクラブ）

国内男子ゴルフ通算20勝を挙げ、1976年の全英オープン10位の快挙を果たした鈴木規夫（74＝オハヨー乳業）による青少年育成のためのゴルフイベントが開催された。

一般財団法人青少年交流振興協会（鈴木規夫理事長）が主催し、2日間にわたって行われた。前日の7日は日本オリンピック委員会（JOC）強化スタッフや日本高ゴ連強化役員を務め、「4スタンス理論」で知られる広戸聡一氏によるセミナーがあり、チャリティー基金の贈呈式を兼ねた前夜祭が開かれた。

8日の大会は地元・大分をはじめ全国から146人と地元のジュニア24人が参加。一般は前半9ホールのネット打数、ジュニアは18ホールのグロス打数で争われた。一般は大分市在住の友岡正春（49＝三重カントリークラブ社長、大分県ゴルフ場経営者協会会長）がネット33（グロス39、ハンデ6）で回り、優勝した。ジュニアは男子が穴井伸直（大分高2年）が2アンダー、70で、女子は松下可育（柳ケ浦高2年）が9アンダー、63の好スコアでそれぞれ優勝した。

（エンジョイゴルフ上位成績）

▽一般

（1）友岡正春 33・0（G39、H6・0）

（2）佐藤正義 33・6（G42、H8・4）

（3）後藤崇文 34・2（G39、H4・8）

（※数字はネット、Gはグロス、Hはハンデ）

▽ジュニア男子

（1）穴井伸直 70（37・33）

（2）江田龍生 72（37・35）

▽ジュニア女子

（1）松下可育 63（31・32）

（2）岡留夢叶 71（36・35）

（2）小出芽依 71（35・36）