全米女子プロゴルフ協会（USLPGA）と全米ゴルフ協会（USGA）が共催する女子ジュニアプログラムの「ガールズゴルフ」が8日、米女子ツアー、TOTOジャパンクラシック会場の滋賀・瀬田GCで行われた。

関西地区の6〜17歳までの29人が集まり、最終組のスタート後に選手がいなくなった練習場で、USLPGAのインストラクター資格を持つ13人のスタッフから指導を受けた。

同プログラムは社会生活を送る上で役に立つライフスキル“5E”の（1）Empower（自信を持つ）（2）Enrich（質を高める）（3）Engage（かかわりを持つ）（4）Energize（活動的になる）（5）Exercise（運動する）を学ぶことを目的としている。

同プログラムは既に日本でも実施されているが、日本で行われる米女子ツアーの会場で開催されるのは今回が初めてだった。

参加者はショット、アプローチなどの実技や英語でのあいさつなどを学習。また簡単なワークショップやパターを使ったビンゴゲームなどを行い充実した時間をすごした。

午後2時すぎには3日目の競技を終えた竹田麗央も飛び入りで参加。質問コーナーでジュニアから「どうしたらプロになれますか？」と聞かれると「練習でも試合でも、とにかく楽しんでゴルフを続けていたら、いつの間にかプロになっていました」と自らの経験を振り返って説明。そして「スコアが良くても悪くてもドライバーショットが曲がっても、ゴルフって面白いなと感じながら取り組んでみてください」とアドバイスを送った。

また保護者からは「親から言われて嫌だったことは何ですか？」という質問も。それには「スイングをあーしろ、こーしろと言われるのが嫌でした」と答え、保護者が「反省しまーす」と言って笑いが起きるなごやかなシーンもあった。