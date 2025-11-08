いいのみーーーっけ！！！【コストコ】ばらまき用にぴったり◎「個包装お菓子」

今回ご紹介するのは、【Costco（コストコ）】の、ばらまきにもおやつ時間にもぴったりな個包装スイーツたち。たっぷり入っていてシェアしやすく、味わいだって期待大！ ひとり時間のお供にも、家族や友人と分け合っても楽しい、コスパも満足出来るラインナップをお届けします。

グミバケツでテンションUP「ハリボー ハッピーグレープ」

最初にご紹介するのは、その見た目から気分が上がる「ハリボー ハッピーグレープ」。「正直レポ」を投稿している@monmon.121さんによると、こちらの「トルコ産は柔らかい」そうで、新たな食感に出会えるかも！？ 大容量のバケツタイプだから、パーティーやイベントの配り菓子にも重宝しそうです。

上品な甘さにほっとする「久世福商店 ひとくち大福」

和スイーツ派におすすめなのが「久世福商店 ひとくち大福」。やわらかな餅生地と、やさしい甘さのあんこが上品に調和します。ひとつずつ個包装になっているので、ちょっとした差し入れやお茶請けにもぴったり。コストコなら6袋セットで手に入るので、ストックしておくと何かと便利そうです。

「ホノルルクッキー ウィンターボックス」で、ハワイ気分をおすそ分け

定番人気の「ホノルルクッキー」から、冬限定デザインのボックスが登場！ チョコレートやマカデミア、パイナップルなど4種の味が詰まっていて、見た目も華やか。個包装なので、オフィスでのばらまき用やギフトにも使いやすい仕様です。サクッとした食感と芳ばしい香りで、食べるたびに南国気分を感じちゃいましょう！

サクほろ食感がクセになる「ゴディバ クッキーアソートメント」

高級感あふれる「ゴディバ クッキーアソートメント」も、やっぱり定番人気。薄焼きのラングドシャに濃厚なチョコレートをサンドした上品な一枚です。サクッと軽い口当たりと、なめらかなチョコの甘さが贅沢な余韻を残します。贈り物はもちろん、自分だけの特別なおやつにもいかがですか？

writer：内山友里