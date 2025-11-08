ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡Ö¸Ä¿Íµ»¤ËÁö¤ê¤¹¤®¤¿¡×¡¡6»î¹ç¤Ö¤êÉüµ¢¤â¡Ä¸½ÃÏÄãÉ¾²Á¡Ö»î¹ç´ª¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤Ç¸åÈ¾19Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î7Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢µ×ÊÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸½ÃÏ»æ¡ÖAS¡×¤Ç¤Ï¡Ö°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¸Ä¿Íµ»¤ËÁö¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º¸Â¼ó¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤â¤¢¤ê¡¢Âè6Àá¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¡Ê1-0¡Ë°ÊÍè¤ª¤è¤½1¥ö·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿µ×ÊÝ¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Á°È¾25Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò½±¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤º¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ÖAS¡×¤Ç¤Ï¡Ö°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¸Ä¿Íµ»¤ËÁö¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ÀÑ¶ËÀ¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¸Ä¿Íµ»¤ËÍê¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤È±Ç¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÍè¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï»î¹ç´ª¤ò¼è¤êÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢1ÂÐ1¤ÇºÇ¤â»Å³Ý¤±¤¿Áª¼ê¤ÏÈà¤À¤Ã¤¿¡×¤È´°Á´Éü³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤µ¤é¤Ë»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë