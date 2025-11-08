NMB48の元メンバーで、人気グラビアアイドルの本郷柚巴（ほんごう・ゆずは＝22）がこのほど、3rd写真集のタイトルが「いつのまに、」（講談社）に決まったことを発表した。それに併せて大胆過ぎる表紙カバーも発表した。



【写真】あふれ出しそうな表紙も大胆すぎます！

2023年にNMB48を卒業後、舞台などを中心に多方面で活躍してきた本郷。今年10月に同写真集発売を発表した際に公開した、「ゆず史上最高ボディ」な先行カットの数々が話題を呼んでいる。



タイトルの「いつのまに、」は本郷自身が考案。デビューから「いつのまに」か10年の月日が流れていたこと、そして「いつのまにこんなに大人になったの？」と思わせるカットが詰め込まれた写真集が完成したことがタイトル決定に結びついた。



また表紙には、素肌にブラウスをまとい、自慢のグラマラスボディが胸元からあふれ出したカットを選出。優しい太陽光がブラウスを透かし、胸のシルエットが全面に浮かび上がった大胆なショットとなっている。



本郷は表紙写真について「今までとは違う大人っぽい雰囲気ですごくお気に入りです。」と太鼓判のコメント。「私が歩んできた10年間が詰まった写真集になってるので、みなさんぜひゲットしてくださると嬉しいです。」とアピールしていた。



（よろず～ニュース編集部）