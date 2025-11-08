『酒のツマミ』初登場の俳優に大悟驚き 「男前すぎて笑ってまう」「その髪型が一番似合う顔」
俳優の伊礼彼方が7日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系／毎週金曜21時58分）に出演。MCを務める千鳥・大悟が「男前すぎて笑ってまう」と驚きの声を上げた。
【写真】大悟が「男前すぎて笑ってまう」と驚いた俳優・伊礼彼方
番組初登場となった伊礼は、俳優としてミュージカルを中心に活躍。これまでに連続テレビ小説『らんまん』の高藤雅修役や、『あんぱん』のマノ・ゴロー役などを務めてきた。
登場早々、「なんで自分がこういうバラエティ番組に呼ばれたのか不思議で仕方ないですよ」と話す伊礼だが、その整った顔立ちを見た大悟は、「ちょっと男前すぎて笑ってまう」と驚きの表情。相方のノブも「めちゃくちゃハンサムですね。ハンサムという言葉が似合います」と感心する。
伊礼は「親父が沖縄出身で、母親がチリなんですけど、そのミックスですね。生まれがアルゼンチンで、8歳、9歳くらいのときに日本に来て」と自身のルーツを紹介。これに大悟が「それで歌がうまいんでしょ？ ちょっと笑っちゃうでしょ？」と話すと、ゲストのブラックマヨネーズ・小杉竜一も「経歴がハンサム」とコメントした。
さらに大悟が「その髪型が一番似合う顔してますね」と畳み掛けると、伊礼は思わず大笑いしていた。
