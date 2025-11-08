◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３６節 柏１―０名古屋（８日・三協Ｆ柏）

柏はホームで名古屋に１―０で勝利した。前半はスコアレスで折り返したが、後半２分にＤＦ原田亘の右クロスが相手のオウンゴールを誘い先制すると、そのまま逃げ切った。首位の鹿島が横浜ＦＣに勝利したため、勝ち点１差は変わらなかったが、リカルド・ロドリゲス監督は「価値ある勝ち点３を全員の力で取れた」とうなずいた。

悔しさを乗り越えた。１週間前は広島にルヴァン杯決勝（１●３）で敗北。悲願のタイトルを逃し、国立で涙を飲んだ。決して悔しさが晴れたわけではなく、指揮官も「（この）１週間は難しい１週間になりました」と振り返る。しかし、「決して悲観すること無く、今シーズンやり続けていることをやり続けよう、それこそが我々が期待する大きな成功につながるのだ」とメッセージを選手に発信し、名古屋戦に気持ちを切り替えさせた。

直前には鹿島戦も行われていたが、「我々自身がコントロールできる物にフォーカスしよう」と伝え、試合に集中する環境も作った。ロドリゲス監督は「選手たちはチームとして最高のパフォーマンスを出そうと、最善の努力をピッチでしてくれた。選手達は強いメンタリティーを持っていることも証明してくれた１週間になった」と選手をたたえた。