◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第３日（８日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が４バーディー、１ボギーの６９と伸ばした。首位と３打差の通算１２アンダーで最終日を迎える。

同じ最終組の山下美夢有（みゆう、花王）、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が序盤から伸ばす中、前半は４番でボギーが先行。佐久間は「打ち切れなかったり、ミスパットをして伸び悩んでしまった」と振り返ったが、７番、１０番、１３番でバーディーを奪って流れに乗った。

この日の平均飛距離は２６１・５ヤード。全体で７番目、日本勢では馬場咲希（サントリー）と並ぶトップだった。５４０ヤードの最終１８番はティーショットからかっ飛ばし、残り８９ヤードから第３打を５４度ウェッジで３メートルに寄せてバーディー締め。「最後はバーディーで帰れるのは気分的にも大きい」とかみしめた。

今季は、今週まで国内ツアー全３３試合に出場。連戦の疲労は蓄積しているが、７日の第２ラウンド後は練習は行わず。ルーチンとしているサウナに入った後にトレーナーにケアしてもらい、「だいぶ体の疲れは取れました」とコンディションは上々だ。

大勢のギャラリーが見守る中で「緊張感はなく、自分のプレーに集中できた」。最終日は悪天候の予報だけに「もしかしたらできない場合もなくはない。今日はもう少し伸ばしたかったけど、最低限のプレーはできた」と振り返った。

今季５勝目となる米ツアー初優勝をかけ、最終日は３打差からトップを追う。佐久間は「まずは早いうちにトップに追いつけるようなプレーができたら」と逆転Ｖを見据えた。