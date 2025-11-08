HKT48地頭江音々、卒業写真集発売決定 1st写真集以来のランジェリー＆水着カットも収録
玄光社より、1月15日に『HKT48 地頭江音々卒業写真集（タイトル未定）』が発売されることが決定した。
【先行カット】地頭江音々、スタイル抜群な全身ショット
地頭江は今年7月にグループからの卒業を発表。地頭江からの「卒業したあとの私の姿を想像してほしい」というリクエストのもと、北海道を舞台にロケ。「これから先を生きる未来の地頭江音々」を切り取った。
街並みで過ごす一コマ、遊園地ではしゃぐ笑顔、おいしそうにご飯を食べる姿。1カットごと、1ページをめくるごとに地頭江の「未来」を感じさせる、メッセージを込めた1冊となった。また、1st写真集以来のランジェリー、水着カットも収録する。
また、2026年1月17日、18日にはHMV HAKATA、24日にはHMV SHIBUYAで写真集のお渡し会の開催も決定。詳細は後日発表される。
■地頭江音々 コメント
卒業を記念して2nd写真集を出させていただけることになりました！
HKT48で過ごした時間が結んでくれたあたたかい縁で最後にこんなに素敵な写真集を残すことが出来て本当にうれしいです！
テーマは｢卒業旅行｣！9年間一緒に過ごしてきた“これまで”と“これから”が繋がるような作品になっています。HKT48での思い出と一緒に愛してもらえますように。
【出演者プロフィール】
地頭江音々（ぢとうえ・ねね）
2000年9月27日生まれ 25歳 宮崎県出身 身長158cm HKT48チームKIV所属
2016年7月にHKT48の4期生としてお披露目され、同年9月に劇場公演デビュー。
2017年の「HKT48 6周年特別記念公演」にて正規メンバー昇格し、チームKIVに所属。HKT48の19thシングル『半袖天使』（2025年7月23日発売）で初のセンターを務める。そのほか、KBCラジオ「ヒルマニ」レギュラー出演中。今冬に卒業予定。Mercury所属。
