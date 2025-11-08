YouTubeに投稿されたのは、大型犬のタオルを盗むという悪癖を改善するために、ヘビの人形にタオルを噛ませて怒ってみた時の様子です。投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、大型犬の反応に「なんて優しいの」「可愛すぎる」「癒されます」といった声が寄せられています。

【動画：台所のタオルを盗む犬→かわりに『ヘビのおもちゃ』を叱ってみせたら…想定外の『まさかのリアクション』】

大型犬のタオルを盗む癖を直したい！

ゴールデンレトリバー×ラブラドールレトリバーのMIX犬「えんぞう」君には、キッチンに置いてあるタオルを盗むという悪癖があるそうです。

この日もえんぞう君が盗んだタオルをくわえていたので、「噛まないで」と注意するママさん。するとえんぞう君は反省するどころか、しっぽをフリフリしながら逃げていったとか。

実はえんぞう君がタオルを盗むのは、ご家族に構ってもらいたいからなのだそう。タオルをくわえたまま「返してほしかったら、僕を捕まえてごらんよ！」とばかりに、ご機嫌でお部屋をウロウロしている姿は、なんだか可愛くて憎めません。

ヘビの人形を怒ってみたら…？

しかし悪い癖は放置せずに、直す努力をすることが大切です。ママさんはえんぞう君に、タオルを噛んだり盗んだりしたらダメだということを理解してもらうために、ヘビの人形にタオルを噛ませて怒ってみることに。

さっそくお兄ちゃんがヘビの人形を動かしてタオルを噛ませ、ママさんが「NO！」とヘビの頭を叩きます。さらに「悪い子！」と言いながら、ヘビを叩き続けるママさん。

するとえんぞう君はヘビにお顔を近づけて、「大丈夫？」と心配するような素振りを見せたそう。

優しさにほっこり、オチに爆笑

その後も「悪い子！」とヘビをベシベシ叩き続けるママさんを、えんぞう君はお兄ちゃんの隣にお座りして、何か言いたげなお顔でじっと見つめていたそうです。

そして不意に立ち上がったかと思うと、「もうやめてあげて」というように、ママさんとヘビの間に入ったとか。怒られているヘビが可哀想になり、かばわずにはいられなかったよう。えんぞう君の優しさにほっこりしますね。

ところでヘビを怒るという方法は、タオルを盗む癖の改善に効果があったのかというと…？残念ながら全く効果がなかったようで、翌日もえんぞう君はタオルを盗んだそう。そしてママさんがタオルを回収しようとしても、「嫌だ！」とお口にくわえたまま離してくれなかったとか。

とても優しくていい子だけれど、タオルを盗むイタズラはやめられないえんぞう君。まさかのオチが、多くの人を笑わせてくれることとなりました。

この投稿には「ヘビを擁護するえんぞう君、かわいい」「困った顔が可愛すぎですね」「明らかにヘビさんを心配してる。優しい」「でもタオルはやっぱり盗っちゃうｗ」「ホッコリしました」といったコメントが寄せられています。

えんぞう君はオーストラリアで暮らしている、優しくてやんちゃな男の子。可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「【バイリンガル犬】レトリバーのえんぞう」をチェックしてくださいね。

