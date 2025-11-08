◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ｉｎ ＡＮＪＯ」（８日、愛知・安城市・東祥アリーナ安城）観衆１４８３

新日本プロレスは８日、愛知・安城市の東祥アリーナ安城で「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ｉｎ ＡＮＪＯ」を開催した。

メインイベントで来年１・４東京ドームで引退試合を行う棚橋弘至が「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）でＩＷＧＰタッグ王者で棚橋と同じ中学校（大垣市立東中学校）の後輩となるＹｕｔｏ―Ｉｃｅと対戦した。試合は、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅの蹴りを顔面に浴びるなど窮地に立たされた棚橋だったが最後は、ハイフライフローで圧殺し勝利を飾った。

試合後、リングでマイクを持ち「新日本プロレスが安城に帰ってきたぞ！」と絶叫。そして「プロレスラーとして生きることができる日にちホントに迫っています。その前に安城に来られてよかったです」とメッセージを送り、引き上げようとすると棚橋コールがわき起こり、エアギターを３度、敢行した。

再びマイクを持ち「安城のみなさん、愛してま〜す」と締めると、アリーナにオカダ・カズチカのテーマソング「ＲＡＩＮ ＭＡＫＥＲ」が鳴り響いた。そして、黒のシャツ、スラックス姿のオカダが外道と共に花道に現れるビッグサプライズが起こった。

外道は、１１・２岐阜大会で未定となっていた引退試合の対戦相手を「用意します」と予告。そのレスラーがオカダだった。安城は元ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者でＡＥＷのオカダ・カズチカのふるさと。この日は３８歳の誕生日となったオカダの登場にアリーナは騒然。リングインしたオカダはマイクを持ち「棚橋さん、引退おめでとうござます。そしてお疲れさまでした。２０２６年１月４日、よかったら僕がやりますよ。それまで疲れるんじゃねぇぞ！この野郎！」と１・４東京ドームの引退試合の対戦相手に名乗り出た。

続けて外道がマイクを持ち「レインメーカーが来たからには史上最高の引退試合になるぞ！何でか分かるか？レベルが違うんだよ！この野郎。東京ドームに金の雨が降るぞ」と絶叫した。棚橋は、レインメーカーポーズを取ったオカダとにらみ合い、事実上、引退試合でオカダとの一騎打ちが電撃決定した。

オカダは昨年１月いっぱいで１７年間、所属した新日本プロレスを退団し米「ＡＥＷ」へ移籍した。新日本マットには昨年２・２４札幌の「北海きたえーる」大会以来の帰還となる。オカダが去ったリングで棚橋はマイクを持ち「愛してま〜すを邪魔されたのでもう１回やります。安城のみなさん、愛してま〜す」とオカダのふるさとのファンにメッセージを送った。

◆１・４東京ドーム決定済みカード

▼ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権 ウルフアロンデビュー戦

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ ウルフアロン

◆１１・８安城大会全成績

▼第１試合 １０分１本勝負

○村島克哉（７分２３秒 逆エビ固め）松本達哉●

▼第２試合 ２０分１本勝負

安田優虎、○タイチ（９分０８秒 デンジャラスバックドロップ↓体固め）ゼイン・ジェイ●、嘉藤匠馬

▼第３試合 ２０分１本勝負

ジェイコブ・オースティン・ヤング、○カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン（９分０２秒 ファイヤーボルト↓体固め）タイガーマスク、本間朋晃●、ボルチン・オレッグ

▼第４試合 ２０分１本勝負

外道、○石森太二、鷹木信悟（９分３３秒 ブラディ―クロス↓片エビ固め）ＳＨＯ●、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎

▼第５試合 ３０分１本勝負

田口隆祐、○上村優也、海野翔太（１１分０３秒 チキンウィングアームロック）永井大貴●、ＯＳＫＡＲ、辻陽太

▼第６試合 ３０分１本勝負

エル・デスペラード、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、○後藤洋央紀（８分５３秒 消灯↓片エビ固め）ハートリー・ジャクソン●、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・○マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通（１１分５５秒 ベンダバール）挑戦者組・ディック東郷●、金丸義信、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼メインイベント 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

○棚橋弘至（１６分３２秒 ハイフライフロー↓片エビ固め）Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ●