¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡Û»³¸ýÍµÆó¡¡£²ÀáÏ¢Â³£ÖÃæ¤È¶á¶·¤ÏÀä¹¥Ä´¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö£Â£Ô£ÓµÜºê³«Àß£±£±¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£Á°¸¡Æü¤Î£¸Æü¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»³¸ýÍµÆó¡Ê£´£¶¡áÄ¹ºê¡Ë¤Ï¡¢¤È¤³¤Ê¤á°ìÈÌÀï¢ªÂçÂ¼£Ç·¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÏ¢Â³£Ö¤È¶á¶·¤ÎÀª¤¤¤Ç¤Ïº£Àá¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢°ú¤Åö¤Æ¤¿ÁêËÀ£³£²¹æµ¡¤ÏÁ°Àá¤Î½à£Öµ¡¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Àá¤Ï£³ÀáÏ¢Â³£Ö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¾¯¤·¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢²óÅ¾ÉÔÂ¤Î´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤·¸å¿¤Ó¤Î´¶¤¸¡£¼êÁ°¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½®Â¤Î´¶¿¨¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ·±¸å¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Ä´À°¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Î¤Þ¤Þ³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£