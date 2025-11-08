「I couldn’t care less」の意味は？直訳してみて！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「そんなことは本当にどうでもいい」でした！

「I don’t care（気にしない）」 の強調した言い方です。

直訳すれば「これより少なく気にすることができない」という意味なので、意味を想像しやすいですね。

「I couldn’t care less＋about…」という形で使われることが多いですよ。

A：「Paul said he hates your new haircut.」

（ポールはあなたの新しい髪型が嫌いって言ってたよ）

B：「I couldn’t care less about what he thinks.」

（彼がなにを考えているかなんてどうでもいい）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。