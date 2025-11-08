「I couldn’t care less」の意味は？直訳してみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I couldn’t care less」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「そんなことは本当にどうでもいい」でした！
「I don’t care（気にしない）」 の強調した言い方です。
直訳すれば「これより少なく気にすることができない」という意味なので、意味を想像しやすいですね。
「I couldn’t care less＋about…」という形で使われることが多いですよ。
A：「Paul said he hates your new haircut.」
（ポールはあなたの新しい髪型が嫌いって言ってたよ）
B：「I couldn’t care less about what he thinks.」
（彼がなにを考えているかなんてどうでもいい）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部