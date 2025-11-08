BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（木曜後10・00）が6日に放送され、ともに巨人などで救援投手として活躍した角盈男氏（69）と鹿取義隆氏（68）の同学年コンビがゲスト出演。2人より1学年下で、現在ヤクルトでゼネラルマネジャー（GM）を務める小川淳司氏（68）の現役時代にまつわる“秘話”を角氏がぶっちゃけた。

2人がブルペンを支えていたころ。「途中から後楽園のリリーフカーができたんですよ」と角氏。

リリーフカーを運転しているミニスカートの若い女性と自身は「そんなに話をすることはほぼない。乗る時ちょこっと」話をするぐらいだった。

だが、「気が付いたらヤクルトの元監督、小川と結婚してましたね。ちょっと待て。小川って外野手だろ？と。ヤクルトのピッチャーだったら分かるんですよ。外野手は接点ないだろ…」と驚きながらも「あいつレフトだから、近いから」と角氏は“出会い”を想像した。

「あいつ、そんなやり手？」「そんなタイプに見えないじゃないですか。実直な、真面目な男ですよ」とし、「俺はいまだにあれ解明したいなと思ってる」と笑わせていた。