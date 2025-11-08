ミッキー＆ミニーの誕生日を八天堂がスイーツパンでお祝い♡特別クーポンも

ふんわりとろけるくりーむパンでおなじみの「八天堂」から、ディズニーデザインのスイーツパンが登場しました♡“ミッキー＆ミニー”のお誕生日をお祝いする特別企画として、2025年11月4日（火）よりオンラインショップで「ディズニースイーツパンコレクション」を展開。ミッキー＆フレンズの限定パッケージや、エコバッグ付きセットなど、見ても食べても笑顔になれるアイテムが勢ぞろいです♪

八天堂×ミッキーの特別なスイーツパンコレクション

ディズニーの仲間たちと一緒に楽しめる、八天堂の「ディズニースイーツパンコレクション」。

期間中は、“ミッキー＆ミニー”のお誕生日をお祝いする特別ページが公開され、対象商品には500円オフの限定クーポンも配布されます。

対象商品は、見た目も味も華やかなラインアップが魅力。特別な日を甘く彩るスイーツパンの数々をご紹介します。

ラインアップ紹介♡ミッキー＆フレンズのくりーむパン

ミッキー＆フレンズ／くりーむパン10個詰合せ

価格：4,000円

フォト風パッケージがキュートな10個入りセット。5種のフレーバー（カスタード・チョコレート・レモン・抹茶・あまおう苺ミルク）を各2個ずつ詰め合わせ。

ミッキーマウス／ミニくりーむパン9個詰合せ

価格：2,400円

ミルク・ストロベリー・チョコレートの3種を各3個ずつ楽しめるミニサイズ。赤を基調としたパッケージが印象的です。

ミッキーマウス／ミニくりーむパン9個詰合せ エコバッグ付きセット

価格：3,200円

鮮やかな赤がポイントのエコバッグ付きでギフトにもぴったり。

ミッキー／くりーむパン カスタード4個入

価格：1,800円

ふんわりとしたパンにとろけるカスタードを包んだ、見た目もかわいいくりーむパン。耳部分までやわらかく、ディップして食べるのもおすすめです。

ミッキー＆ミニーのお誕生日を、甘い笑顔でお祝い♪

お得な500円オフクーポンは、対象商品を含む2,000円（税込）以上の購入で利用可能。お一人様1回限り、11月18日（火）までの期間限定配布です。

特別な化粧箱に包まれたスイーツパンたちは、プレゼントにもぴったり♡家族や友人と一緒に、ミッキーたちと笑顔のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

八天堂とディズニーが贈る、幸せのお祝いスイーツ♡

“とろけるくりーむパン”の美味しさにディズニーの魔法がかかった「ディズニースイーツパンコレクション」。特別感あふれる限定デザインと、心まで温まる味わいで、大切な人へのギフトにもおすすめです。

お祝いの季節にぴったりなスイーツで、笑顔あふれるひとときを楽しんでください♪