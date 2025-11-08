タレントでラッパーのいとうせいこう（64）が8日、X（旧ツイッター）を更新。同日、親族によって死去が発表されたラッパーの晋平太さんを追悼した。

晋平太さんの親族は、本人のXを通じ死去を報告。42歳だった。死因については言及されておらず、葬儀は近親者のみで執り行ったとした。

晋平太さんは2010年から「ULTIMATE MC BATTLE」（UMB）で2連覇達成。17年にはテレビ朝日系「フリースタイルダンジョン」で番組史上初の完全制覇を達成。サイプレス上野、漢a.k.a.GAMI、T−Pablow、R−指定、般若の5人に勝利した。

いとうせいこうは同番組で審査員を務めていた。晋平太さんのX投稿を引用した上で「晋平太よ、どうか安らかに眠ってくれ。ダンジョンの最初、審査員の俺はいわばよそ者だった。その俺に優しく細かく気を遣ってくれたのはまさしく晋平太、君だった。おかげで俺はあの場所にいられた。俺はひそかに感謝してきたんだよ。言えばよかった。合掌」とつづった。

晋平太さんをめぐっては、ラッパーたちがSNSで死亡情報を投稿するなど、ネット上で拡散されていた。晋平太さんの発表文で「一部SNSや報道で取り上げられております件につきまして、改めてご報告申し上げます。先日、晋平太が永眠いたしましたことを、ここにお知らせいたします」と発表。「これまで私どもの意向により公表を控えておりましたが、多くの方々からご心配の声をいただき、このたびご報告させていただく運びとなりました。このような形でのご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と続けた。

声明によると、晋平太さんは昨年1月末以降、無所属で活動していたという。そして今回の発表で当該Xの更新を終了するとした。

晋平太さんは1983年（昭58）1月10日に東京都で生まれ、埼玉県育ち。