元乃木坂46で、現在はタレント兼プロ雀士として活動する中田花奈さん（31）の『SPA!デジタル写真集 中田花奈「神業ボディ」』がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】つるん陶器肌の中田花奈さん

公開されたカットでは、青と白のコントラストが美しいビキニ姿で、白い肌とキュートな笑顔を見せた中田さん。またベッドの上で魅せる柔肌ヒップに白くすらっとした長脚は必見です。湯船に浸かりながら、女性の美を表現した表情とうっとりしたまなざしでカメラを覗くしぐさは、「まるで女神が降臨した！」と思わせる光景です。本作では、さざなみに濡れる素肌を披露したカットも収録されており、様々な表情の中田さんが楽しめます。（週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：八杉直美）



【中田花奈さんプロフィル】

1994年8月6日生まれ 埼玉県出身 乃木坂46卒業後、タレント・プロ雀士として活躍中。麻雀カフェ「chun.」のオーナー・店長も務める。2nd写真集『掻き立てる』（講談社）が発売中。最新情報はX（@nakada_official）、Instagram（nakadakana_official）等で発信。