グラビアアイドルの白濱美兎さんがｍ、週刊少年チャンピオン49号（秋田書店）で、2度目の表紙&巻頭グラビアを飾りました。



【写真】清楚にして妖艶…19歳の白濱美兎さん

ワインレッドのニットワンピに身を包んで見せる柔らかな微笑み、淡いブルーのチューブトップビキニで魅了する大人っぽい表情、シックなブラックの水着でベッドに寝転ぶシーンとさまざまな表情を見せています。これまでと変わらぬあどけなさと、ドキリとさせられる成熟した艶やかさを併せ持つ19歳のグラビアとなっています。



両面BIGポスター付録と限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施されます。白濱さんは「どの衣装もオトナっぽさがありつつかわいくて、とっても柔らかい雰囲気のグラビアになっています！大人っぽくなった白濱を見てください!!最近は、カメラマンさんがどんな雰囲気で撮りたいのかをよく考えながら、それに合う表情や動きができるように心がけています♡ぜひこれからも白濱の成長を見守っていて欲しいです！」とコメントしています。



【白濱美兎さんプロフィール】

しらはまみう 19歳 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 2023年「美少女図鑑AWARD2023」にて特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）