４連勝で首位鹿島に肉薄。２位柏にとって重要な勝点３。指揮官は称える「選手たちは死ぬ気で戦ってくれた」
柏レイソルは11月８日、J１第36節で名古屋グランパスと三協フロンテア柏スタジアムで対戦。47分に相手のオウンゴールで先制し、これが決勝点となり、１−０で勝利。勝点を69に積みあげた。
これで４連勝を飾り、10戦負けなし。 試合後のフラッシュインタビューで、リカルド・ロドリゲス監督は「我々にとってとても重要な勝点３でした。そして難しい勝点３でもありました」とし、「選手たちは死ぬ気でピッチのなかで勝点３のために戦ってくれたと思います」と振り返る。
シーズンは残り２試合。２位の柏は勝点１差で首位の鹿島アントラーズを追う。熾烈なタイトルレースを見据え、指揮官は「重要なのは、今日の試合のように攻守に渡ってパーフェクトな試合をチームとして表現すること」と語る。
2011年以来のリーグ制覇の可能性はまだ残されている。リカルド監督は「あと２試合、１試合１試合、チームとして攻守に渡って完成度の高いパフォーマンスを出すことにフォーカスしていきたい」と強調した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
