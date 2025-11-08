ラグビー元日本代表の五郎丸歩さんとEXILE・AKIRAさん、磐田にゆかりのある2人が企画した音楽イベントが11月8日から静岡県磐田市で始まりました。

【写真を見る】五郎丸とAKIRAがタッグ 磐田にゆかりの2人が企画 音楽イベント「Iwata Seaside DREAM Fes 2025」静岡県磐田市で開幕＝静岡・磐田市

「Iwata Seaside DREAM Fes 2025」の会場となった静岡県磐田市のゴルフ場には、県内外から多くのファンが詰めかけました。

＜静岡市からの来場客＞

Qきょうのお目当ては？

「EXILE THE SECOND」

＜滋賀からの来場客＞

Qどんな感じで楽しみたい？

「PSYCHIC FEVERの時には前に行きたい」

特設ステージでは、AKIRAさんが所属する「EXILE THE SECOND」や、EXILE・MAKIDAIさんら6組が圧巻のパフォーマンスを披露しました。

また、会場には「スナッグゴルフ」や「スラックライン」といったニュースポーツに挑戦できるゾーンが設けられるなど、さまざまなアクティビティーも楽しめます。

この「Iwata Seaside DREAM Fes 2025」は、11月9日も開かれます。