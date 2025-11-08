メディアミックスコンテンツ「リ・クレシェンド！」、人気女性声優による浅倉大介楽曲のカバーが決定！
音楽をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！-Re:CRESCENDO!-」の３ユニットが、オリジナル楽曲発表に先駆けて、浅倉大介の楽曲をカバーすることが決定した。
「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。豪華人気声優陣によるボイスドラマやCDリリースを予定、2026年2月には声優陣総出演のライブも決定している。
この度、オリジナル楽曲発表に先駆けて、音楽プロデューサー・浅倉大介の楽曲をカバーすることが決まった。
Cu Sith★ROAR（読み：クーシー★ロア）／CV：槇すいれん・大塚紗英・若井友希、MiMi-C-RADLE（読み：ミミクレイドル）／CV：工藤晴香・むらみー・生田輝、Chimera Sky（読み：キメラスカイ）／CV：Fuki・成美の3組が、それぞれユニットのカラーに合った楽曲のカバーを発表。豪華声優陣に新しい命を吹き込まれた浅倉大介プロデュースの名曲たちが、令和の時代に輝きを放つ。
第１弾カバー楽曲
クーシー★ロア／SPIRAL（オリジナルアーティスト：pool bit boys）
ミミクレイドル／dope light（オリジナルアーティスト：Iceman）
キメラスカイ／Heavenly Blue（オリジナルアーティスト：The Seeker）
カバー楽曲はライブで聴けるだけでなくリリースも予定されており、浅倉大介カバー楽曲の第2弾以降も既に制作中とのこと。
アレンジを手掛けるのは新進気鋭の作家、齋藤龍介。齋藤は、2010年代から現在に至るまで、作曲者である浅倉大介のソロや、所属ユニット「access」でマニピュレーターを務めている。現在行われているaccessのツアー「TOUR 2025 Transient World」にも全公演参加中。
＜齋藤龍介コメント＞
「リ・クレシェンド！」で浅倉さんの楽曲カバーが決まりアレンジャーを選定する際、浅倉さんのマネジメントサイドから「せっかくだから齋藤くんやってみたら」と薦めて頂き今回の話が実現しました。
自分も大好きな楽曲ばかりで、2000年代にキラキラ輝いた浅倉さんプロデュースの楽曲たちをこの時代に発表出来るのはとても嬉しいです。リバイバルにとどまらず、新たな刺激を与えられるように僕自身も楽しみながら参加したいと思います。
「リ・クレシェンド！」
【キャスト（声優／リアルユニット）】
クーシー★ロア
Cu Sith★ROAR
Vo.クウ：槇すいれん（新人）
Gt.レン：大塚紗英（BanG Dream!「Poppin’ PARTY」花園たえ役）
Key.ココ：若井友希（i☆Ris）
ミミクレイドル
MiMi-C-RADLE
Vo.ナギサ：工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）
Gt.ユミ：むらみー（ギタリストYouTuber）
Mp.キツカ：生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ ナターリア役）
キメラスカイ
Chimera Sky
Vo.オウカ：Fuki（Unlucky Morpheus）
Gt.ルミナ：成美（ガールズメタルギタリスト）
【スタッフ】
製作：リ・クレシェンド！製作委員会
キャラクターデザイン：えれっと
脚本：望公太
協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる
●イベント情報
ファーストリアルライブ
Re:CRESCENDO! 1st Live -The First Show !-」
2026年2月8日（日）
時間 1st stage：14:00／2nd stage：18:00
会場 東京 浅草花劇場
