Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡¥×¥í¥ì¥¹Éüµ¢¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ëà¸Æ¤Ó¼Î¤Æ·ÑÂ³á´ê¤¦¡Ö¡Ø¤ï¡¼¡¢»Ö¤é¤¯¤¥¡ª¡Ù¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤Ê¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£·Æü¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿¡£¤Þ¤¿£Ø¤Ç¤âÉüµ¢¤òÊó¹ð¡£¡ÖËÜÆü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¿Í¤À¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤â¸÷¤êµ±¤±¤ë¤Ï¤º¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈåºÎï¤Ê¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤êÊÂ¤Ù¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Öº£ÅÙ¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ø»Ö¤é¤¯»Õ¾¢¤È¤«»Ö¤é¤¯¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ö¤Ê¤è¡Ù¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ø¤ï¡¼¡¢»Ö¤é¤¯¤¥¡ª¡Ù¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£