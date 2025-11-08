◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第４戦 ＮＨＫ杯 最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）

男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１８９・０４点をマークし、今季自己最高の合計２８５・７１点で２位に入った。ＧＰシリーズ第２戦の中国杯の優勝と合わせ、日本男子では一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決めた。２戦連続で好成績を残し、「すごくうれしい。ファイナルにつながる点数」とうなずいた。

冒頭の４回転ルッツを着氷させた。出来栄え点（ＧＯＥ）で３・１２点の加点を受ける見事なジャンプで、一気に流れをつかんだ。４回転―３回転を予定していた連続トウループは、後半が２回転になったが、「空中でいい判断ができた」。後半にはトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）―ダブルアクセル（２回転半）を成功させるなど、圧巻の演技で天高く右拳を突き上げた。スタンディングオベーションが起き、キスアンドクライでは日下匡力コーチと抱き合った。

右足首のけがを抱えながら、最大限の力を出し切った。大技４回転フリップの練習は負傷後から一度も取り組んでいないが、世界と戦うために今後は足の状態を見ながら構成に入れる構えを示した。ＧＰファイナルでは投入は予定しないというが、「今はこの構成をより良いものにできるように。ノーミスでできるようにしたい」とスピンやステップのレベルや、ジャンプの質を磨いていく。

来年２月にミラノ・コルティナ五輪を控える今季。「五輪に出ることが目標ではない。五輪に出てメダルを取ることが最大の目標だと思っている。かなえられるようにここから頑張っていきたい」と覚悟を語った。来月は五輪選考に関わるＧＰファイナル、全日本選手権（東京）が待ち構える。「大事なのは全日本。いい演技がしたい。昨シーズン（７位）のリベンジをしたい」と力強く意気込んだ。