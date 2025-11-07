多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」、ワンマンライブ「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」ライブBlu-ray発売を記念して劇場先行上映会の開催が決定！
2025年1月よりTVアニメ第2期が放送していた多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」（ヨミ：ユナイトアップ）。
これまでに東京ガーデンシアター、恵比寿The Garden Hall、パシフィコ横浜でのワンマンライブ、ユニット別の単独ワンマンライブも開催し、数々のイベントにも出演。日本武道館、さいたまスーパーアリーナでのパフォーマンスを成功させ、魅力溢れる楽曲をリリースするなど、2次元・3次元それぞれでの活躍をみせている。
2025年7月6日、パシフィコ横浜にて開催されたワンマンライブ「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」の模様を収録したライブBlu-ray「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」が、UniteUp!プロジェクト4周年タイミングとなる2025年12月17日に発売となり、そのリリースを記念して、『「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！登壇しないと！お見送りしないと！3ないと！上映会』 の開催が決定となった。
当日の熱いステージが、映画館の大スクリーン＆大音響で蘇り、当日はメンバーも登壇し、トークショーを実施予定。
さらに、劇場にて対象商品をご予約いただいた方には、トークショー終了後、登壇キャストによるお見送り会の参加が可能となる。
本イベントは現在WEBでの抽選エントリー受付中。一夜限りのスペシャルなイベントに是非注目してほしい。●イベント情報
UniteUp! ライブBlu-ray発売記念！『「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！登壇しないと！お見送りしないと！3ないと！上映会』
2025年12月8日(月) 18:00開映 ※１回限りの上映です。
場所：ユナイテッド・シネマ豊洲
出演：PROTOSTAR 平井亜門、LEGIT 森蔭晨之介、JAXX/JAXX 馬越琢己
チケット代：4,500円（税込み）全席指定
発売方法：チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。
【抽選エントリー受付】2025年11月7日（金）12:00〜12月2日（火）11:00
【当選発表・チケット引換開始】2025年12月2日（火）夜
購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/smilealive-sc/
※PC・モバイル共通
チケットお申込みのご注意：
・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。
※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。
※後払い powered by atoneについては
https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp
チケットに関するお問い合わせ
https://t.pia.jp/help/
「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。
・チケット取扱：ぴあ
・予約会：劇場ロビーにて予約会実施
・対象商品：12月17日発売
「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」 Blu-ray VVXL-267 8,800円（税込み）
・購入者特典：
1.お見送り会参加券
2.劇場限定ポストカード
声出しOK！応援上映会の楽しみ方：
・歓声、応援、発声OK！
・曲に合わせた手拍子、拍手、振り付けOK！
・公式グッズの他にタオル、ペンライト、サイリウムなどの持ち込み＆点灯OK！
声出しOK！応援上映会・ご参加のご注意：
・上映中は、着席を必須とさせていただきます。指定された席以外の席への移動、通路での鑑賞は禁止です。
・声出し（歓声、応援、発声）時は、お席からスクリーンの方向を向いてください。
・まわりのお客様の視界を遮るようなグッズ、光度の強いペンライト、改造サイリウム等の持ち込みはご遠慮ください。
・火器類の持ち込み・クラッカー・笛などの鳴り物のお持ち込み、足踏み・飛ぶ・跳ねる・暴れる・物をたたくなどまわりのお客様のご迷惑になる行為、危険な行為は固くお断りいたします。場合によっては上映を中止することもございます。
・映画本編のほか、本編上映中の館内の様子の撮影・録音、またその写真・音声のSNS投稿は固くお断りします。
・声出しOK！応援上映会のルールに必ず従ってください。従っていただけない場合は、途中退場や応援上映会を中止する場合がございます。
●リリース情報
「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」Blu-ray
12月17日発売
品番：VVXL-267
価格：￥8,800（税込）
予約はこちら
https://uniteup.lnk.to/1217PKG
＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞
2025.7.6 at パシフィコ横浜 国立大ホール
1 Galaxy Rose / PROTOSTAR
2 Star Parade / PROTOSTAR
3 ゆめゆくの (PROTOSTAR ver.) / PROTOSTAR
4 Astro Dreamers / PROTOSTAR
5 ほんねのうた / PROTOSTAR
6 Keep it high / PROTOSTAR
7 Feel Like A Child / LEGIT
8 DOPE / LEGIT
9 FIRE / LEGIT
10 ON MY WAY / LEGIT
11 MATSURI / LEGIT
12 What I Say / LEGIT
13 RAYS / JAXX/JAXX
14 IN&OUT (JAXX/JAXX ver.) / JAXX/JAXX
15 STORM’s EYE / JAXX/JAXX
16 どうにでもなれ！ / JAXX/JAXX
17 A.P.P.L.E. / JAXX/JAXX
18 Sailing Story / JAXX/JAXX
19 Uni:Birth / UniteUp!
Encore
20 Wish You Happiness / Anela
21 君の手〜TARGET / Anela
22 ハーモニーブライト / Sweet Six from UniteUp!
〜こんな世界なら / Five Bitter from UniteUp!
23 Unite up! / UniteUp! with Anela
・特典映像
behind the scene of「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」
店舗購入者特典
対象店舗にてご購入いただいた方にメンバー別ランダムの【オリジナルブロマイド】をプレゼント
※Amazonはメガジャケ
【バンドル盤】
アニメイト限定で、「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」とA4キャンバスボードのセットが販売決定
●作品情報
TVアニメ「UniteUp!」
【スタッフ】
監督：牛嶋新一郎
副監督：板庇 迪
シリーズ構成：Teamきずにゃ
キャラクターデザイン：まじろ
サブキャラクターデザイン：山名秀和
キャラクターデザイン協力：あおいれびん
美術設定：友野加世子・乗末美穂・大久保修一
美術監督：山梨絵里
色彩設計：山口 舞
撮影監督：姫野めぐみ
3DCG：亡霊工房
3Dスーパーバイザー：坂本剛一
編集：三嶋章紀
音楽：林 ゆうき・近谷直之
制作：CloverWorks
【キャスト】
清瀬明良：戸谷菊之介
直江万里：山口諒太郎
五十鈴川千紘：平井亜門
高尾大毅：助川真蔵
二条瑛士郎：森蔭晨之介
東郷楓雅：坂田隆一郎
春賀楽翔：masa
桂 ほまれ：下前祐貴
香椎一澄：馬越琢己
若桜 潤：坪倉康晴
森ノ宮奏太：高本 学
大月 凛：斉藤壮馬
辻堂真音：中島ヨシキ
＜UniteUp!＞
ソニーミュージックが贈る多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」。
歌い手出身の3人からなる新人アイドル「PROTOSTAR」（プロトスター）
高いダンスパフォーマンス力を持つ実力派アイドル「LEGIT」（レジット）
強い絆で結ばれたバンドアイドル「JAXX/JAXX」（ジャックジャック）
事務所の代表として彼らを導くかつての伝説のアイドル「Anela」（アネラ）
13人のキャラクター&キャストが、時には声優、時にはアーティストとして、
2次元（アニメ）と3次元（ライブ）、まさに“多次元”で活動している。
2021年12月、YouTubeで楽曲を公開したことからプロジェクトがスタート。
2023年1月にはTVアニメ「UniteUp!」を放送し、2025年1月にはTVアニメ2期「UniteUp! -Uni:Birth-」を放送。
楽曲リリースやライブ活動も精力的に行う、大注目のプロジェクト。
©Project UniteUp!
TVアニメ「UniteUp!」公式サイト
https://uniteup.info