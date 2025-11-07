多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」、ワンマンライブ「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」ライブBlu-ray発売を記念して劇場先行上映会の開催が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年1月よりTVアニメ第2期が放送していた多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」（ヨミ：ユナイトアップ）。

これまでに東京ガーデンシアター、恵比寿The Garden Hall、パシフィコ横浜でのワンマンライブ、ユニット別の単独ワンマンライブも開催し、数々のイベントにも出演。日本武道館、さいたまスーパーアリーナでのパフォーマンスを成功させ、魅力溢れる楽曲をリリースするなど、2次元・3次元それぞれでの活躍をみせている。

2025年7月6日、パシフィコ横浜にて開催されたワンマンライブ「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」の模様を収録したライブBlu-ray「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」が、UniteUp!プロジェクト4周年タイミングとなる2025年12月17日に発売となり、そのリリースを記念して、『「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！登壇しないと！お見送りしないと！3ないと！上映会』 の開催が決定となった。

当日の熱いステージが、映画館の大スクリーン＆大音響で蘇り、当日はメンバーも登壇し、トークショーを実施予定。

さらに、劇場にて対象商品をご予約いただいた方には、トークショー終了後、登壇キャストによるお見送り会の参加が可能となる。

本イベントは現在WEBでの抽選エントリー受付中。一夜限りのスペシャルなイベントに是非注目してほしい。

●イベント情報UniteUp! ライブBlu-ray発売記念！『「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」応援しないと！登壇しないと！お見送りしないと！3ないと！上映会』2025年12月8日(月) 18:00開映 ※１回限りの上映です。場所：ユナイテッド・シネマ豊洲出演：PROTOSTAR 平井亜門、LEGIT 森蔭晨之介、JAXX/JAXX 馬越琢己チケット代：4,500円（税込み）全席指定

発売方法：チケットはWEBでの抽選エントリー受付になります。

【抽選エントリー受付】2025年11月7日（金）12:00〜12月2日（火）11:00

【当選発表・チケット引換開始】2025年12月2日（火）夜

購入の際は、以下のチケットぴあのサイトにアクセスしてください。

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/smilealive-sc/

※PC・モバイル共通

チケットお申込みのご注意：

・抽選時の決済：クレジットカード決済、後払い powered by atone決済のいずれかとなります。

※抽選時のクレジットカードの限度額ご注意ください。

※後払い powered by atoneについては

https://t.pia.jp/guide/atobarai.jsp

チケットに関するお問い合わせ

https://t.pia.jp/help/

「ヘルプ検索」にて、お問い合わせ内容に関連するキーワードをご入力いただき、該当のFAQをご確認ください。

・チケット取扱：ぴあ

・予約会：劇場ロビーにて予約会実施

・対象商品：12月17日発売

「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」 Blu-ray VVXL-267 8,800円（税込み）

・購入者特典：

1.お見送り会参加券

2.劇場限定ポストカード

声出しOK！応援上映会の楽しみ方：

・歓声、応援、発声OK！

・曲に合わせた手拍子、拍手、振り付けOK！

・公式グッズの他にタオル、ペンライト、サイリウムなどの持ち込み＆点灯OK！

声出しOK！応援上映会・ご参加のご注意：

・上映中は、着席を必須とさせていただきます。指定された席以外の席への移動、通路での鑑賞は禁止です。

・声出し（歓声、応援、発声）時は、お席からスクリーンの方向を向いてください。

・まわりのお客様の視界を遮るようなグッズ、光度の強いペンライト、改造サイリウム等の持ち込みはご遠慮ください。

・火器類の持ち込み・クラッカー・笛などの鳴り物のお持ち込み、足踏み・飛ぶ・跳ねる・暴れる・物をたたくなどまわりのお客様のご迷惑になる行為、危険な行為は固くお断りいたします。場合によっては上映を中止することもございます。

・映画本編のほか、本編上映中の館内の様子の撮影・録音、またその写真・音声のSNS投稿は固くお断りします。

・声出しOK！応援上映会のルールに必ず従ってください。従っていただけない場合は、途中退場や応援上映会を中止する場合がございます。

●リリース情報

「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」Blu-ray

12月17日発売

品番：VVXL-267

価格：￥8,800（税込）

予約はこちら

https://uniteup.lnk.to/1217PKG

＜sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-＞

2025.7.6 at パシフィコ横浜 国立大ホール

1 Galaxy Rose / PROTOSTAR

2 Star Parade / PROTOSTAR

3 ゆめゆくの (PROTOSTAR ver.) / PROTOSTAR

4 Astro Dreamers / PROTOSTAR

5 ほんねのうた / PROTOSTAR

6 Keep it high / PROTOSTAR

7 Feel Like A Child / LEGIT

8 DOPE / LEGIT

9 FIRE / LEGIT

10 ON MY WAY / LEGIT

11 MATSURI / LEGIT

12 What I Say / LEGIT

13 RAYS / JAXX/JAXX

14 IN&OUT (JAXX/JAXX ver.) / JAXX/JAXX

15 STORM’s EYE / JAXX/JAXX

16 どうにでもなれ！ / JAXX/JAXX

17 A.P.P.L.E. / JAXX/JAXX

18 Sailing Story / JAXX/JAXX

19 Uni:Birth / UniteUp!

Encore

20 Wish You Happiness / Anela

21 君の手〜TARGET / Anela

22 ハーモニーブライト / Sweet Six from UniteUp!

〜こんな世界なら / Five Bitter from UniteUp!

23 Unite up! / UniteUp! with Anela

・特典映像

behind the scene of「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」

店舗購入者特典

対象店舗にてご購入いただいた方にメンバー別ランダムの【オリジナルブロマイド】をプレゼント

※Amazonはメガジャケ

【バンドル盤】

アニメイト限定で、「sMiLea LIVE -Fly into the Uni:Birth-」とA4キャンバスボードのセットが販売決定

●作品情報

TVアニメ「UniteUp!」

【スタッフ】

監督：牛嶋新一郎

副監督：板庇 迪

シリーズ構成：Teamきずにゃ

キャラクターデザイン：まじろ

サブキャラクターデザイン：山名秀和

キャラクターデザイン協力：あおいれびん

美術設定：友野加世子・乗末美穂・大久保修一

美術監督：山梨絵里

色彩設計：山口 舞

撮影監督：姫野めぐみ

3DCG：亡霊工房

3Dスーパーバイザー：坂本剛一

編集：三嶋章紀

音楽：林 ゆうき・近谷直之

制作：CloverWorks

【キャスト】

清瀬明良：戸谷菊之介

直江万里：山口諒太郎

五十鈴川千紘：平井亜門

高尾大毅：助川真蔵

二条瑛士郎：森蔭晨之介

東郷楓雅：坂田隆一郎

春賀楽翔：masa

桂 ほまれ：下前祐貴

香椎一澄：馬越琢己

若桜 潤：坪倉康晴

森ノ宮奏太：高本 学

大月 凛：斉藤壮馬

辻堂真音：中島ヨシキ

＜UniteUp!＞

ソニーミュージックが贈る多次元アイドルプロジェクト「UniteUp!」。

歌い手出身の3人からなる新人アイドル「PROTOSTAR」（プロトスター）

高いダンスパフォーマンス力を持つ実力派アイドル「LEGIT」（レジット）

強い絆で結ばれたバンドアイドル「JAXX/JAXX」（ジャックジャック）

事務所の代表として彼らを導くかつての伝説のアイドル「Anela」（アネラ）

13人のキャラクター&キャストが、時には声優、時にはアーティストとして、

2次元（アニメ）と3次元（ライブ）、まさに“多次元”で活動している。

2021年12月、YouTubeで楽曲を公開したことからプロジェクトがスタート。

2023年1月にはTVアニメ「UniteUp!」を放送し、2025年1月にはTVアニメ2期「UniteUp! -Uni:Birth-」を放送。

楽曲リリースやライブ活動も精力的に行う、大注目のプロジェクト。

©Project UniteUp!

関連リンク

TVアニメ「UniteUp!」公式サイト

https://uniteup.info