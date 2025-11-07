Awesome City Club、デビュー10周年記念10作連続リリース第8弾シングル、映画『トリツカレ男』主題歌「ファンファーレ」配信開始！リリックビデオも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

デビュー10周年を迎えたAwesome City Clubが展開している、10作連続リリース企画。その第8弾「ファンファーレ」が配信開始となった。

今作は佐野晶哉(Aぇ! group) が主人公・ジュゼッペ、上白石萌歌がヒロイン・ペチカを演じるミュージカルアニメーション映画『トリツカレ男』の主題歌。劇中にて佐野晶哉(Aぇ!group)と上白石萌歌が歌う「ファンファーレ 〜恋に浮かれて〜」をもとに、歌詞およびアレンジを新たに構築した本作は、Awesome City Clubならではの洗練されたサウンドと豊かなハーモニーによって再解釈され、観客をエンドロールまで物語の余韻に浸らせる仕掛けとなっている。

また、映画のキャラクターデザインを務めた荒川眞嗣氏による書き下ろしのジャケット写真にも注目してもらいたい。

映画に登場する柿澤勇人が演じるハツカネズミのシエロとともに映画の中に入り込んだようなメンバーが印象的なイラストで、楽曲と映画のイメージを繋げるジャケット写真となっている。

さらに、配信リリースを記念して、明日11月6日(木)より「ファンファーレ」SNSシェアキャンペーンの実施も決定。対象ストリーミングサービスにてAwesome City Clubの新曲「ファンファーレ」を聴いて、X(Twitter)やInstagramストーリーズで ”#ACCファンファーレ” をつけてシェアして下さった方の中から抽選で5名様に「メンバーサイン入りオリジナルポスター(非売品)」をプレゼント！さらにシェアしてもらった方全員に限定動画もプレゼントされる。

キャンペーン実施期間

11月6日(水)0:00〜12月2日(火) 23:59

キャンペーン参加はこちら：

https://forms.gle/JUvnBSKLog8wuSB98

なお本日の21:00には映画本編の映像を使用したリリックビデオも公開される。

楽曲と映画の世界観をいち早く楽しめる内容となっているので映画を観る前にぜひ、チェックしてもらいたい。

また、『トリツカレ男』のオリジナル・サウンドトラックが配信リリースされ、11月19日にはCDもリリースされる。劇中でジュゼッペ役・佐野晶哉(Aぇ! group)、ペチカ役・上白石萌歌が歌う「ファンファーレ 〜恋に浮かれて〜」「あいのうた」に加え、シエロ役・柿澤勇人が歌う「Snowish」、そしてツイスト親分役・山本高広が歌う「That’s the bee’s knees !」などが収録された豪華内容となっている。

11月7日からはいよいよ映画『トリツカレ男』が公開。Awesome City Clubが歌う主題歌「ファンファーレ」や、オリジナルサウンドトラックで映画の世界観を味わい、ぜひ映画館に足を運んでもらいたい。

10作連続リリースはいよいよ後半戦に突入。表情豊かな楽曲群を届けてきたAwesome City Clubは現在全国ツアーも開催中。記念すべきデビュー10周年イヤーを彩る今後の活動に、乞うご期待！

●楽曲情報「ファンファーレ」配信中配信リンクはこちらhttps://ACC.lnk.to/fanfare

『トリツカレ男』オリジナル・サウンドトラック

配信中

11月19日CD発売



配信リンクはこちら

https://toritsukareotoko.lnk.to/OST

＜収録曲全27曲＞

ジュゼッペのテーマ 佐野晶哉

memoir

出会いのワルツ 1

ジュゼッペ、ジャンプ！

シエロ教えて！

出会いのワルツ 2

ファンファーレ 〜 恋に浮かれて 〜 佐野晶哉 上白石萌歌

ブレーキなしで！

ひみつの会議1

That’s the bee’s knees! 山本高広

帰ってきた日常

ひみつの会議 2

さすらいの医者

秋とジュゼッペ 恋の行方

ペチカの過去

当方、トリツカレ男

Accident! 1

Accident! 2

ジュゼッペとタタン

ペチカとタタン 3つの大切なこと

Snowish 柿澤勇人

シエロの言葉が

真実にたどり着いて

私たちは必ず転ぶ

すべてジュゼッペだったのね

あいのうた 上白石萌歌 佐野晶哉

ファンファーレ Awesome City Club ※CDのみ収録

●ライブ情報

「Awesome Talks Live House Tour 2025-26」

11月23日（日）

場所：広島 SECOND CRUTCH

時間：開場17:30 / 開演18:00

12月20日（土）

場所：石川 金沢AZ

時間：開場17:30 / 開演18:00

2026年1月9日（金）

場所：宮城 仙台MACANA

時間：開場18:30 / 開演19:00

2026年1月11日（日）

場所：大阪 梅田CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00

2026年1月12日（月・祝）

場所：愛知 名古屋CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00

追加公演★

2026年1月29日（木）

場所：東京 EBISU LIQUID ROOM

時間：開場18:00 / 開演19:00

チケット

一般チケット ￥6,600 (税込)

U-22チケット ￥4,400 (税込)

一般発売

イープラス

https://eplus.jp/acc/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/

ローソンチケット

https://l-tike.com/awesomecityclub/

＜プロフィール＞

Awesome City Club（オーサムシティクラブ）

2013年東京・渋谷にて結成。

メンバーの幅広いルーツを MIX した音楽性、男女ツインボーカルが生み出すハーモニーが特徴の3人組バンド。

2015年4月にファーストミニアルバム「Awesome City Tracks」をリリースし、iTunes ロックチャートで1位を獲得するなど話題を呼んだ。コンスタントに全国ツアーも行いながら、国内外の大型フェスティバルにも出演。2021年のフジロックフェスティバルグリーンステージ、2022年のサマーソニックのステージも話題に。

2021年には映画「花束みたいな恋をした」に出演し、インスパイアソング「勿忘」をリリースすると再生回数は11億回を突破。同年末には、第63回日本レコード大賞にて「優秀作品賞」を受賞し、第72回NHK紅白歌合戦への初出場を果たした。

2022年にはAmazon Originalドラマ『モダンラブ・東京 〜さまざまな愛の形〜』の主題歌「Setting Sail 〜 モダンラブ・東京 〜」、同ドラマのインスパイアソング「ユメ ユメ ユメ」、2023年にはTBS火曜ドラマ「王様に捧ぐ薬指」の挿入歌として書き下ろした「アイオライト」、また2024年には日本テレビ水曜ドラマ「となりのナースエイド」の主題歌として「ヒカリ」をリリースするなど、様々なドラマテーマ曲を手掛け注目を集めた。

2024年10月完全セルフプロデュース楽曲「シャラランデヴー」をデジタルリリース。

2025年4月にはデビュー10周年の節目を迎え、10作品連続リリースを発表。第一弾となる新曲「STEP !」がメジャーデビュー日である4月8日に配信リリース。

時代と共に進化を続け、活動の場を広げていく。

ⓒ 2001 いしいしんじ／新潮社（半角スペース） ⓒ 2025映画「トリツカレ男」製作委員会

関連リンク

Awesome City Clubオフィシャルサイト

https://www.awesomecityclub.com/

「トリツカレ男」公式サイト

https://toritsukareotoko-movie.com/

Awesome City Club 10周年記念特設サイト 〜Cheers to 10!!〜：

https://www.awesomecityclub.com/feature/Cheers_to_10