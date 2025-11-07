CrosSing 13th SEASONより、りみーが出演！TVアニメ『化物語』OPテーマの「恋愛サーキュレーション」をカバー！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

豪華出演者が「思い出の一曲」を選び、ここでしか聴けない「声×歌」をお届けするカバーソングプロジェクトCrosSing(クロスシング)。

第78弾は、2人組ユニット”ASOBI同盟”より”りみー”が登場。『夜桜さんちの大作戦』『合コンに行ったら女がいなかった話』などアニメ主題歌を担当し、関西を中心にライブ活動も行うなど精力的に活動中。今回はTVアニメ「化物語」より、「恋愛サーキュレーション」を歌唱する。

りみー「恋愛サーキュレーション」のカバー音源＆Recording Movieは好評配信中。

本曲は各種サイトでも配信中。moraにてハイレゾまとめ買いいただくと、限定ミニトークをプレゼント。LINE MUSICでは、300回以上の再生でサイン入りのスペシャル画像、700回以上の再生でサイン入りスペシャル画像＆スペシャルムービーを必ずゲットできる再生回数キャンペーンがスタート。またレコチョクでは楽曲をダウンロード購入した方を対象に、抽選でオリジナルチェキが当たるキャンペーンを実施中。

詳しくはCrosSing公式Xをチェック。

●配信情報りみー「恋愛サーキュレーション from CrosSing」配信リンクはこちらhttps://CrosSing.lnk.to/RenaiCirculation

●リリース情報

『CrosSing Collection vol.5』

発売中

品番：PCCG-02428

定価：￥3,850（税込）

購入はこちら

https://lnk.to/PCCG-02428

＜収録曲＞

1.佐伯伊織「ETERNAL BLAZE」（テレビアニメ「魔法少女リリカルなのはA’s」オープニングテーマ）

2.和氣あず未「DISCOTHEQUE」（テレビアニメ「ロザリオとバンパイア CAPU2」オープニングテーマ）

3.内田彩「ちゅ、多様性。」（テレビアニメ「チェンソーマン」第7話エンディング・テーマ）

4.やなぎなぎ「約束はいらない」（テレビアニメ「天空のエスカフローネ」オープニングテーマ）

5.沼倉愛美「あんなに一緒だったのに」（テレビアニメ「機動戦士ガンダムSEED」エンディングテーマ）

6.井口裕香「only my railgun」（テレビアニメ「とある科学の超電磁砲」オープニングテーマ）

7.May’n「SPECIALZ」（テレビアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」オープニングテーマ）

8.藤川千愛「KICK BACK」（テレビアニメ「チェンソーマン」オープニングテーマ）

9.石川由依「悪魔の子」（テレビアニメ「『進撃の巨人』 The Final Season Part 2」エンディングテーマ）

10.竹達彩奈「はつこい」（テレビアニメ「五等分の花嫁∬」エンディングテーマ）

11.春茶「Beautiful World」（劇場アニメ「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序」主題歌）

12.中島愛「冒険でしょでしょ？」（テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」オープニングテーマ）

BONUS TRACK 内田真礼「世界は恋に落ちている」（テレビアニメ「アオハライド」オープニングテーマ）

※BONUS TRACKはCD限定収録となります。（配信の予定はございません。）

