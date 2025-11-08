モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2025年10月31日 、自身のインスタグラムを更新し54歳の誕生日を報告した。

「もう一人の自分を抱きしめてあげても良い日かな」

大河内さんは、「54年前の今日この世に生を受けました」と誕生日を報告し、ミニ丈のワンピースでバースデーケーキを持った笑顔ショットを投稿。「また一つ更新」とつづり、「54回アップデートしてもまだまだだな、と思うしその歳の私にできる精一杯の事をして来たのだから良くやって来たね、、ともう一人の自分を抱きしめてあげても良い日かな？とも思います」と語っていた。

最後は、「天にいつも願う事と言えば、、、『誰かの笑顔になるならどうか私を使って下さい』。今年も思いは変わらない」とつづっている。

インスタグラムに投稿された写真では、シアー感のある袖が印象的なミニ丈のワンピースを着用。カウンターに座り、笑顔とともにバースデーケーキを披露している。

この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「いつも素敵で綺麗」「ずば抜けて素敵」「えっ美しすぎる」「素敵に歳を重ねてますね」「いつも綺麗です」といったコメントが寄せられていた。