【みやこS】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『0%！牝馬の勝利、前走OP特別組、幸騎手と浜中騎手』



【動画】みやこS チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/SmEuJfOCFyg

テレビ東京・冨田有紀アナから『第15回みやこS（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

第15回みやこS（GIII）枠順

2025年11月9日（日）4回京都2日目 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 サンデーファンデー （牡5 浜中俊）

2-2 ノースブリッジ （牡7 岩田康誠）

2-3 ドゥラエレーデ （牡5 C.デムーロ）

3-4 ラムジェット （牡4 三浦皇成）

3-5 サイモンザナドゥ （牡5 川田将雅）

4-6 ロードクロンヌ （牡4 横山和生）

4-7 シゲルショウグン （牡5 幸英明）

5-8 ブライアンセンス （牡5 高杉吏麒）

5-9 アウトレンジ （牡5 松山弘平）

6-10 エアロロノア （セ8 北村友一）

6-11 レヴォントゥレット （牡4 西村淳也）

7-12 ダブルハートボンド （牝4 坂井瑠星）

7-13 レイナデアルシーラ （牝3 田口貫太）

8-14 ペリエール （牡5 佐々木大輔）

8-15 デルマソトガケ （牡5 団野大成）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

