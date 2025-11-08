【みやこS】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『0%！牝馬の勝利、前走OP特別組、幸騎手と浜中騎手』
【動画】みやこS チョイ足しキーワード｜https://youtu.be/SmEuJfOCFyg
テレビ東京・冨田有紀アナから『第15回みやこS（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第15回みやこS（GIII）枠順
2025年11月9日（日）4回京都2日目 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 サンデーファンデー （牡5 浜中俊）
2-2 ノースブリッジ （牡7 岩田康誠）
2-3 ドゥラエレーデ （牡5 C.デムーロ）
3-4 ラムジェット （牡4 三浦皇成）
3-5 サイモンザナドゥ （牡5 川田将雅）
4-6 ロードクロンヌ （牡4 横山和生）
4-7 シゲルショウグン （牡5 幸英明）
5-8 ブライアンセンス （牡5 高杉吏麒）
5-9 アウトレンジ （牡5 松山弘平）
6-10 エアロロノア （セ8 北村友一）
6-11 レヴォントゥレット （牡4 西村淳也）
7-12 ダブルハートボンド （牝4 坂井瑠星）
7-13 レイナデアルシーラ （牝3 田口貫太）
8-14 ペリエール （牡5 佐々木大輔）
8-15 デルマソトガケ （牡5 団野大成）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断
【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」
【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？