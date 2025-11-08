新日本プロレスは、8日に愛知・安城大会を開催。メインイベント終了後に26年1月4日に開催される「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」で引退する棚橋弘至（48）の引退試合の相手が“レインメーカー”オカダ・カズチカに電撃決定した。

この日は「棚橋弘至ファイナルロード〜継」で、同郷そして同じ中学校の後輩であるYuto-Iceと対戦。Yutoが戦前から宣言していた“タイマン勝負”を受けて立った棚橋。真っ向勝負で全て受け止めた上で、最後はハイフライフロー3連発で勝利した。

試合後には、勝利のエアギターを安城のファンに捧げて、最後は「愛してま〜す！！」で締めると、会場にはコインドロップの音が鳴り響いた。

会場にAEW所属の“安城出身”オカダ・カズチカが登場すると会場がどよめいた。リングに上がるとオカダは「引退おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。2026年1月4日、よかったら僕がやりますよ」と棚橋の引退相手として名乗りを上げた。

そして「それまで疲れんじゃねぇぞ！コノヤロー！！」と叫んだ上で、「あとは外道さんに喋ってもらいます」と外道にマイクを渡した。

外道は「レインメーカーが来た限りは、史上最高の引退試合になるぞ！なんでかわかるかオイ！？レヴェルが違うんだよコノヤロー！！」と懐かしいフレーズを口にした上で、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドームに金の雨が降るぞ…」と締めると、棚橋とオカダはリング中央でポーズを決めた。

リングに残った棚橋は改めて「愛してま〜〜す！！」で締めて、リングを降りた。

昨年10月の両国大会で引退を宣言した棚橋。「こうして多くの皆さまの前でいつまでも戦っていたい。戦っていたいという思いはありますが…棚橋のゴールを決めました…2026年1月4日」と表明した。

「こんなにみんなに喜んでもらえるプロレスという職業にずっとやりがいを感じてたんですけど。それ以上に責任のある立場…社長になって。レスラー、社員、ファンの方に楽しんでもらえる新日本をつくっていかないといけないという思いもあり、木谷さんとの話し合いもあった」と決断の背景を明かした。さらにコンディションも引退原因になったという。「“自分の納得できるパフォーマンスができない、トップを目指さなくなった時が引退する時だ”ってずっと言ってきたので。膝の状態も含めてね」と吐露した。

9月30日の記者会見ではシングルマッチでの引退試合を熱望。「もうちょっと待って下さい！もうしばし…」とした上で、「縁のある選手がいいですね。いろんな選手は浮かばないかな…う〜〜〜〜…ちょっと待ってください」と自重していた。

現役ラストマッチは、かつてのライバルだったオカダに決定した。棚橋VSオカダといえば、12年2月12日、海外修行から凱旋後間もない24歳のオカダがIWGPヘビー級王者の棚橋に初挑戦。戦前の予想を覆して棚橋を下して、新王者になって“レインメーカーショック”と呼ばれる歴史的な出来事となった。そこから“ACE”棚橋と“レインメーカー”オカダのストーリーが、新日本のリングを盛り上げた。

24年1月末で新日本を退団したオカダ。同年2月の大阪で実現した17度目のシングルマッチ。過去の棚橋VSオカダ戦がプレイバックするような場面が何度もあり、最後はオカダが中邑真輔の得意技だったランドスライドのようなドライバーから、必殺技レインメーカーを決めて棚橋に勝利した。試合後には感極まって涙が止まらなかった。

そこからオカダは米団体「AEW」に移籍。現在はヒールとして大活躍している。